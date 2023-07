Bachelorette 2023: Kandidat David sucht „Frau mit Stil und Klasse“

David ist ein echter Hottie! Was ihm noch fehlt: Die Traumfrau an seiner Seite. Deshalb hat sich der Key Account Manager aus Langweiler bei „Die Bachelorette“ beworben. „Ich habe komplett ehrliche Intentionen – das wird sie garantiert merken“, sagt der 25-Jährige über sich. Mit Empathie will er Jennifer Saro um den Finger wickeln.

Warum David der Richtige für die Bachelorette sein könnte? „Weil ich glaube, dass ich mich vom Rest der Kandidaten unterscheide – sowohl optisch als auch charakterlich.“ Autos, Fußball – davon hat der Key Account Manager keine Ahnung. Stattdessen weiß er mit Aufmerksamkeit und Empathie zu überzeugen.

Steckbrief zu David

Alter: 25

25 Job: Key Account Manager

Key Account Manager Wohnort: Langweiler

Langweiler Single seit: vier Jahren

David ist ein schlechter Verlierer

Zudem würde er sich als humorvoll und kommunikativ beschreiben. Klingt nach einem echten Traummann! Aber gibt es da auch einen Haken? „Ich behalte sehr gerne Recht und diskutiere entsprechend manchmal lange. Außerdem bin ich ein schlechter Verlierer.“ Aber als Konkurrenz sieht der 25-Jährige die anderen Männer, die um das Herz der Bachelorette kämpfen, ohnehin nicht. Lautes Machogehabe? Nicht mit ihm. Der wichtigste Mensch in seinem Leben: Mama! Zu ihr hat er eine ganz besondere Verbindung, doch Platz für eine Partnerin an seiner Seite gibt es neben Mutti allemal.

Wie sie sein sollte, seine Mrs. Right? Sozial engagiert, offen und gebildet. Und: „Schöne Augen und ein toller Style gefallen mir auch besonders." Ob das Abenteuer Bachelorette seinem Singledasein nach mehr als vier Jahren endlich ein Ende setzt? Bereit wäre der Hobby-Podcaster dafür in jedem Fall! Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr.