Bachelorette 2023: Der Vater von Kandidat Gianluca starb an Krebs!

Gianluca arbeitet als Sport- und Gesundheitstrainer und kommt aus München. Was ihm noch fehlt: Die richtige Frau an seiner Seite! In der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ will er sein Glück versuchen. „Meine positive Einstellung und mein Dauerlächeln mag ich am meisten an mir“, sagt der 27-Jährige über sich.

Gianluca ist ein echter Strahlemann und sprüht nur so vor Lebensfreude. Sein Lebensmotto: „Akzeptieren was sein wird, genießen was kommt!“ Auch in schweren Zeiten gelingt es dem Münchener, den Blick nach vorn zu richten. So auch, als sein Papa im letzten Jahr verstorben ist: „Er hat die Diagnose Lungenkrebs bekommen. Vier Monate später ist er gestorben.“

Steckbrief zu Gianluca

Alter: 27

Sternzeichen: Widder

Job: Sport- und Gesundheitstrainer

Wohnort: München

Single seit: dreiviertel Jahr

Der Tod des Vaters war für Gianluca ein riesiger Verlust

Der Tod des Vaters – für Gianluca ein großer Verlust. Dennoch sagt er heute: „Die Zeit hat mich sehr geprägt. Mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und mir neue Sichtweisen auf das Leben geschenkt.“ Der Sport- und Gesundheitstrainer ist Familienmensch durch und durch und wünscht er sich nichts sehnlicher, als eine liebevolle, humorvolle Frau an seiner Seite, mit der er sich den Traum einer eigenen glücklichen Familie erfüllen kann. Wie er die Bachelorette überzeugen will, dass er der Richtige für sie ist? Mit ganz viel Humor und seiner lustig-provokanten Art.

Eine nette Icebreaker-Geschichte hat der 27-Jährige, der seit einem dreiviertel Jahr Single ist, auch auf Lager: „Ich habe einen Rechtschreibfehler in meinem Tattoo. Ein Buchstabendreher in dem Sprichwort ‚Die Augen sind der Spiegel zu Seele‘, das ich auf italienisch auf dem Arm stehen habe. Aber irgendwie passt es zu mir, immerhin war ich früher Legastheniker“, lacht Gianluca. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!