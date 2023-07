Bachelorette 2023: Kandidat Thomas liebt Hunde über alles!

Thomas hatte bisher zwei Beziehungen. Als Kandidat bei „Der Bachelorette“ versucht der 29-Jährige nochmal sein Glück. „No Go´s bei einer Frau? Wenn sie nicht weiß, was sie will – oder keine Hunde mag“, sagt der Vertriebler.

Alle guten Dinge sind drei, oder nicht?! Nach bisher zwei Beziehungen geht Thomas seit über zwei Jahren allein durchs Leben und setzt nun darauf, in Thailand endlich seine Mrs. Right zu finden. Humor, Loyalität und Ehrlichkeit – Eigenschaften, die seine Traumfrau unbedingt mitbringen sollte. „Optisch habe ich keinen bestimmten Typen, sie muss mich einfach catchen“, so der 29-Jährige.

Steckbrief zu Thomas

Alter: 29

29 Sternzeichen: Waage

Waage Job: Vertriebler

Vertriebler Wohnort: Langenhagen (Hannover)

Langenhagen (Hannover) Single seit: zwei Jahre

Für ihn mit ein Grund, warum er überzeugt ist, dass das Abenteuer Bachelorette für ihn genau das Richtige sein könnte: „Hier geht es um viel mehr als nur Äußerlichkeiten. Das Zwischenmenschliche ist ausschlaggebend, man lernt sein Gegenüber intensiv und von einer ganz anderen Seite kennen.“ Was er tun würde, um das Herz der Bachelorette zu erobern? Vor allem authentisch sein! „Ich werde einfach ich selbst sein. Sie soll mich als Menschen kennenlernen. Genauso, wie ich sie als Menschen kennenlernen möchte.“

Zielstrebig, loval und selbstbewusst", so beschreibt der Vertriebler sich selbst. Doch das war nicht immer so: „Früher war ich pummelig, hatte kein Selbstvertrauen und war schüchtern." Heute ist sein Mindset ein ganz anderes: „Ich mag alles an mir. Ich habe mich komplett lieben gelernt."