Bachelorette 2023: Das wären für Kandidat Jesaia absolute No-Gos

Jesaia arbeitet als Vertriebler und Coach. Der 27-Jährige will endlich seine Traumfrau finden. Denn seit mittlerweile drei Jahren geht er als Single durchs Leben. „Man sucht doch immer nach der Liebe – wieso nicht auch im Fernsehen?“, sagt der Hottie aus Stuttgart.

Schwimmen, Tennis, Yoga, Fitness: Jesaia ist ein echter Sportfreak – und das sieht man. Gestählte Muskeln verteilt auf 1,83 m und 75 kg. Auf den ersten Blick eine echte Augenweide, auf den zweiten aber auch ein Mann mit Tiefgang, der zu seinen Werten und seiner Moralvorstellung steht. Jesaias Lebensmotto: „Behandle andere Menschen so wie du selber behandelt werden willst.“

Steckbrief zu Jesaia

Alter: 27

Job: Vertriebler und Coach

Wohnort: Stuttgart

Single seit: drei Jahre

Freundlich, offen und hilfsbereit – so beschreibt der 27-Jährige sich selbst. Eigenschaften, die er sich auch von der Frau an seiner Seite wünscht. Optisch hat Jesaia dagegen keine bestimmten Vorstellungen von seiner Mrs Right: „Mir ist einfach nur eine positive Ausstrahlung wichtig“. Und: Mangelnde Empathie und Egoismus sind für ihn echte No-Gos.

Jesaia geht seit drei Jahren als Single durchs Leben

Seit drei Jahren geht der Stuttgarter inzwischen als Single durch Leben und hat große Lust, sind endlich wieder zu verlieben. Sein größter Traum: „Eine Frau an meiner Seite zu haben, mit der ich die Welt bereisen und anschließend eine Familie gründen kann.“ Vielleicht ist Thailand ja erst der Start einer ganz wunderbaren (Liebes-)Reise? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!