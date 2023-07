Bachelorette 2023: Kandidat Yannick ist eine Sportskanone

Yannick ist Sportwissenschaftler aus Bad Brückenau. Der 30-Jährige würde sich gerne verlieben. Sein Glück versucht der 30-Jährige jetzt als Kandidat bei „Die Bachelorette“. „Teile dein Glück mit anderen – danach versuche ich immer zu leben“, sagt er.

Menschen mit seiner Arbeit zu helfen – das ist Yannicks größter Antrieb. Für ihn der Grund, seinen Job als Lehrer an den Nagel gehangen zu haben und heute als Sportwissenschaftler in einer psychosomatischen Klinik tätig zu sein. „In meinem Job geht es darum, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen“.

Steckbrief zu Yannick

Alter: 30

30 Job: Sportwissenschaftler

Sportwissenschaftler Wohnort: Bad Brückenau

Bad Brückenau Single seit: einem Jahr

Yannick ist immer in Bewegung

Dass der 30-Jährige seine berufliche Erfüllung gefunden hat, merkt man ihm gleich an. Yannick steht heute da, wo er immer stehen wollte – und wünscht sich nach einem Jahr als Single wieder jemanden an seiner Seite, mit dem er sein Glück teilen kann: „Das wäre so der nächste Schritt. Nochmal eine Stufe weiter.“ Dreimal die Woche Fußball, sechsmal Fitness und auch sonst ständig in Bewegung: Sport ist für den Bayer auch abseits der Arbeit eine Leidenschaft. Aber auch kulturell ist Yannick sehr interessiert, geht gern ins Kino oder Theater.

Eine Frau, die diese Begeisterungsfähigkeit teilt, wäre für ihn der Jackpot: „Sie darf aber auch gerne eine für mich neue Facette an sich haben, wie ein Hobby, das wir teilen können." Wie Yannick sonst so tickt, was ihn ausmacht: „Unterhaltsam, hilfsbereit und offen für jede Idee. Aber auch schwer per Telefon zu erreichen – so würden meine Freunde mich wohl beschreiben."