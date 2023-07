Bachelorette 2023: So schwer war die Kindheit von Kandidat Mike!

Mike ist Student & Schwimm- und Fitnesstrainer. Der 27-Jährige aus Hamburg ist bereit für eine Beziehung und will sein Glück in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ versuchen. „Eine selbstbewusste, positive und strahlende Aura fasziniert mich an einer Frau am meisten“, sagt der Kandidat.

You only live once, enjoy the ride – das ist Mikes Lebensmotto: “Das mag ich an mir – dass ich auch schweren Zeiten den Silberstreif am Horizont sehen kann.“ Doch das war nicht immer so. Erst im Alter von 11 Jahren kam der gebürtige Brite mit seiner Familie nach Deutschland, beherrschte die Sprache nicht und weiß nur zu gut, wie es ist, der Außenseiter zu sein.

Steckbrief zu Mike

Mike wagte einen Neuanfang in Hamburg

Es folgten Jahre, die für Mike nicht einfach waren. Hinzu kamen die Scheidung seiner Eltern und später das schmerzhafte Ende einer Beziehung. „Ich war sehr unglücklich und orientierungslos. Ich wusste, dass ich Veränderungen vornehmen musste, um mein Leben in eine positive Richtung zu lenken.“ Und so ließ der 27-Jährige 2017 sein altes Leben hinter sich und wagte einen Neustart in Hamburg. „Die Entscheidung, mein Leben neu zu gestalten, war eine Herausforderung. Aber auch der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels, das mir zahlreiche Möglichkeiten und Chancen eröffnet hat.“

In Hamburg fühlt sich der Sozialökonomie-Student, der nebenbei unter anderem als Schwimmtrainer für Kinder arbeitet, rundum wohl. Nur seiner Herzdame ist er hier bislang noch nicht über den Weg gelaufen. Seit etwas mehr als einem Jahr ist er inzwischen Single – lang genug, oder liebe Bachelorette?