Bachelorette 2023: Kandidat Julian ist der beste Freund von Oliver Sanne!

Als Key Account Manager ist Julian beruflich sehr erfolgreich. Privat lief es bisher noch nicht ganz rund – vor allem in der Liebe. Denn seine Traumfrau hat der 38-Jährige noch immer nicht gefunden. Nun will der Hottie sein Glück als Kandidat bei „Die Bachelorette“ versuchen. „Fallschirmspringen, dabei Kaffee trinken und anschließend Dinner mit den Haien – mein perfektes Bachelorette-Date“, sagt der Düsseldorfer.

1,90 m groß, 93 kg schwer – Julian ist ein Bär von Mann. Dass Sport eines seiner größten Hobbys ist, ist unschwer zu erkennen. Sein Lieblings-Trainingsbuddy: Oliver Sanne. Ob im Gym, auf einen Kaffee oder zum Quatschen: Der ehemalige Bachelor ist Julians bester Freund, fast jeden Tag sehen sich die zwei. „Wir sind wie Hanni und Nanni“, scherzt der 38-Jährige.

Steckbrief zu Julian

Alter: 38

38 Sternzeichen: Fische

Fische Job: Key Account Manager

Key Account Manager Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Single seit: zwei Jahren

Oli ist für ihn auch ein Vorbild – neben seinen Eltern, die seit 50 Jahren glücklich verheiratet sind. Davon träumt auch Julian. Die EINE zu finden, mit der er gemeinsam durchs Leben geht, eine Familie gründen kann: „Am liebsten mit Haus und Hof.“ Sechs Beziehungen hatte der Düsseldorfer bereits, doch die Richtige war noch nicht dabei, seit zwei Jahren ist er inzwischen solo unterwegs: „Bisher habe ich mich offensichtlich in die falschen Frauen verliebt“. Das soll sich jetzt ändern!

In Thailand hofft der Key Account Manager auf eine Lady zu treffen, die liebevoll und loyal ist und eine ordentliche Portion Humor mitbringt: „Sie sollte Ausstrahlung und das gewisse Etwas haben. Generell stehe ich eher auf einen rassigen Typ Frau." Wenn er sich seine Traum-Bachelorette backen könnte, wäre es Mila Kunis. Am Ende sind es aber dann doch andere Dinge, die für Julian zählen: „Aussehen ist zweitrangig. Sie sollte einfach das Herz am rechten Fleck haben." Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr.