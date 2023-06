Bachelorette 2023: Kandidat Baro spricht über seine schwere Vergangenheit!

Baro ist Kaufmann für Büromanagement in Köln und hofft aud die große Liebe. Der 25-Jährige will Jennifer Saro in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ um den Finger wickeln. „Meine Traum-Bachelorette? Nina Chuba wäre schon nicht schlecht“, meint der 25-Jährige.

In Georgien geboren, kam Baro 1998 mit seinen Eltern nach Deutschland. Lange lebte er mit ihnen und seinen Brüdern auf engstem Raum in Armut. Bis 2021 wohnte er in Thüringen: „Die Zeit war kein Zuckerschlecken“, sagt er heute. Rassistische Anfeindungen bestimmten seinen Alltag und allein die Perspektive auf ein besseres Leben schien in weiter Ferne.

Steckbrief zu Baro

Alter: 25

25 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Job: Kaufmann für Büromanagement

Kaufmann für Büromanagement Wohnort: Köln

Baro boxte sich im Leben durch

Doch Baro hat sich durchgeboxt – im wahrsten Sinne des Wortes. Bereits im Alter von 12 Jahren entwickelte der Wahl-Kölner seine Leidenschaft für den Kampfsport, trat 2016 sogar bei der Elite-Meisterschaft an, der höchsten Klasse im Boxen. Doch den Traum von der Profikarriere musste er aufgeben, nahm daraufhin 60 kg zu. 30 davon sind inzwischen wieder runter. Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Das will der 1,88 m große Hüne herausfinden und wagt das Abenteuer Bachelorette.

„Ich hab nix zu verlieren und hässlich bin ich auch nicht“, scherzt der 25-Jährige. Mit seiner humorvollen, ehrlichen und direkten Art will Baro die schöne Unbekannte beeindrucken. Eine bestimmte Flirt-Taktik hat er dabei nicht, gibt aber zu: „Ich bin schon der Eroberer“. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!