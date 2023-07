Bachelorette 2023: Kandidat Tim ist total schüchtern!

Tim ist Mitarbeiter im Customer Service. Was dem 31-Jährigen noch fehlt: Eine Frau an seiner Seite. Diese will er jetzt in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ finden. „Eigentlich bin ich eher schüchtern und lasse mich lieber erobern – das muss ich jetzt wohl ändern“, sagt der Single-Boy aus Düsseldorf.

Gute Gespräche, viel lachen und einfach miteinander harmonieren – mehr braucht es für das perfekte erste Date in Tims Augen nicht. Aber ein Sonnenuntergang am Strand von Thailand schadet sicher auch nicht, oder?! Nach vier Jahren ohne Frau an seiner Seite begibt sich der 31-Jährige dorthin nämlich auf große Liebesreise und hofft bei „Die Bachelorette“ endlich sein Perfect Match zu finden.

Steckbrief zu Tim

Alter: 31

31 Job: Mitarbeiter im Customer Service

Mitarbeiter im Customer Service Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Single seit: vier Jahren

Tim will für Jennifer Sara über seinen Schatten springen

Als einer von rund 20 Männern um die Gunst der schönen Unbekannten zu buhlen – für den Düsseldorfer eine echte Herausforderung. Eine Frau ansprechen? Normalerweise ist Tim dafür viel zu schüchtern und lässt seine Kumpels gern mal Amor spielen. Doch für die schöne Rosenlady will er nun über seinen Schatten springen und sein Glück selbst in die Hand nehmen. Ehrlich, humorvoll, loyal – mit Tim an ihrer Seite würde die Bachelorette einen richtig guten Fang machen.

1,86 m groß, 92 kg schwer und strahlend grüne Augen – was will Frau mehr? Was Tim will, weiß er ganz genau: „Endlich den Club der Singles verlassen. Ich meine es wirklich ernst, will eine ernsthafte Beziehung führen. Deshalb könnte ich der Richtige für die Bachelorette sein.“ Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigeN RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!