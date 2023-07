Bachelorette 2023: Kandidat Kaan steht auf kurvige Frauen!

Kaan ist ein echter Hingucker – seine Traumfrau hat der 26-Jährige trotzdem noch nicht gefunden. Das will der Fuhrparkmanager aus Duisburg durch die Teilnahme bei „Die Bachelorette“ jetzt ändern. „Mal offensiv, mal spielerisch – ich werde alle Flirtregister ziehen, um ihr Herz zu erobern“, sagt der Hottie über sich.

Humorvoll, lustig und schön – so beschreibt sich Kaan selbst. An Selbstbewusstsein mangelt es dem Duisburger ganz gewiss nicht. Die anderen Jungs? Für den 26-Jährigen keine Konkurrenz: „Ich bin zuversichtlich, dass ich die Bachelorette erobern werde.“ Stechend grün-blaue Augen, dunkelblonde Mähne – Kaan ist in der Tat ein echter Blickfang.

Steckbrief zu Kaan

Alter: 26

26 Job: Fuhrparkmanager

Fuhrparkmanager Wohnort: Duisburg

Duisburg Single seit: drei Jahren

So sollte die Traumfrau von Kaan sein

Obendrein hilfsbereit, respektvoll und ein Händchen für Romantik hat er auch. Echte Traummannqualitäten also! Trotzdem ist der Fuhrparkmanager nach seiner ersten Beziehung seit drei Jahren Single. Die wichtigste Frau in seinem Leben? Seine Mama. Doch für Mrs. Right wäre in seinem Herzen noch ein Platz frei. Worauf Kaans Blick als erstes fällt, wenn er der unbekannten Rosenlady erstmals gegenübersteht: „Auf ihr schönes Gesicht, dann auf ihre Figur – ich stehe auf kurvigen Frauen“. Mindestens genauso viel Wert legt der Modefan aber darauf, dass sie so lustig und lebensfroh ist, wie er selbst.

Und: „Selbst wenn sie eine 10/10 wäre – wenn eine Frau nichts im Kopf hat, bringt das auch nichts." Stimmen die Voraussetzungen, braucht Kaan nicht mehr als ein gemeinsames Abendessen, vielleicht eine Flasche Wein: „Alles andere ergibt sich von ganz allein. Aber dabei bin ich schon gern der Eroberer …"