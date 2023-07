Bachelorette 2023: Die Ex-Freundin von Kandidat Jesper führte ein Doppelleben!

Jesper ist bereit für die große Liebe! Ob der 24-Jährige aus Hamburg mit Jennifer Saro in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ seine Traumfrau finden wird? „Liebe ist Ehrlichkeit, Loyalität, Inspiration, Sex und gegenseitiges Begehren“, sagt der Modedesigner.

Mehr als sechseihalb Jahre ist Jesper inzwischen Single. Lange konnte sich der 24-Jährige nach seiner ersten Beziehung nicht öffnen, wagte es dann doch – und wurde bitter enttäuscht. „Die Frau, die ich gedatet habe, hat ein Doppelleben geführt“. Doch heute ist der Wahl-Hamburger sicher: Die Richtige wartet irgendwo da draußen auf ihn. Vielleicht ja in Thailand?

Steckbrief zu Jesper

Alter: 24

24 Sternzeichen: Waage

Waage Job: Modedesigner und Stylist

Modedesigner und Stylist Wohnort: Hamburg

Hamburg Single seit: sechseinhalb Jahre

So will Jesper die Bachelorette erobern

Ehrlichkeit, Loyalität, Humor und Mut sind Eigenschaften, die sich Jesper von der Frau an seiner Seite wünscht, optisch hat er dagegen keinen bestimmten Typ. Was er tun würde, um das Herz der Bachelorette zu erobern? „So sein, wie ich bin.“ Sich nicht verstellen, authentisch sein, das ist dem 1,81 m großen Blondschopf wichtig. Sein positiver Blick auf die Dinge – sein Markenzeichen. „Hygge“ ist für ihn mehr als ein Trend, es beschreibt vielmehr seine ganze Lebenseinstellung: „Wir haben alle nur dieses eine Leben. Das sollten wir so schön wie möglich gestalten.“

Für den Deutsch-Dänen mit ein Grund, weshalb er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Mode, Design, Fotografie oder Film – Jesper begeistert sich für alles, wo er seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Als Modedesigner und Stylist hat er seine Berufung also gefunden. Findet er jetzt auch die große Liebe, um sein Glück perfekt zu machen? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!