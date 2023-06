Bachelorette 2023: Kandidat André hatte einige Beauty-OPs!

Seit vier Jahren ist André mittlerweile Single. Der Key Account Manager aus Überlingen am Bodensee will seinLeben künftig nicht mehr allein teilen und das Singledasein nach vier Jahren beenden. Der 30-Jährige ist einer der Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“. „Ein Haufen Männer, die um eine Frau kämpfen – ich bin gespannt, wie ich mit der Situation umgehe“, sagt er über sich.

Vier Jahre Singledasein? Mehr als genug, findet André. Umso mehr freut er sich auf die Chance, unter völlig anderen Voraussetzungen und fernab des Alltags vielleicht seine Herzdame kennenzulernen. Offen, respektvoll, sensibel – so würde der 30-Jährige sich selbst beschreiben und will genau damit auch bei der Bachelorette punkten: „Einfach ich selbst sein. Eine Schulter zum Anlehen bieten, für jeden Spaß zu haben und selbstbewusst“.

Steckbrief zu André

Alter: 30

30 Job: Key Account Manager

Key Account Manager Wohnort: Überlingen am Bodensee

Überlingen am Bodensee Single seit: vier Jahren

André steht offen zu seinen Schönheitseingriffen

Ein so gesundes Selbstbewusstsein wie heute hatte der Boy vom Bodensee aber nicht immer. Offen steht er zu seinen Schönheitsengriffen: Zweimal hat André sich einer Haartransplantation unterzogen und fühlt sich heute rundum wohl in seinem Körper. Was ihn außerdem geprägt hat: Im Alter von 17 Jahren ist er für drei Jahre ganz allein in die USA gegangen, hat dort ein Fußballstipendium bekommen und seinen High School Abschluss gemacht. Eine Zeit, die ihm Lust auf mehr gemacht hat.

André kann sich sehr gut vorstellen, irgendwann wieder im Ausland zu leben – im Idealfall mit der richtigen Frau an seiner Seite. Vielleicht ist Thailand nur der Anfang einer gemeinsamen wunderbaren Reise? Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr.