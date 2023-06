Jennifer Saro: So viele Beziehungen hatte die Bachelorette schon!

Jennifer Saro ist die neue „Bachelorette“ und verteilt in der neuen Staffel der Kuppelshow die Rosen. Die 27-Jährige will endlich Mr. Right finden und hat die Qual der Wahl. Die Beauty hat jetzt verraten, weshalb ihre letzten Beziehungen scheiterten.

Seit mittlerweile fünf Jahren ist die Beauty nun schon Single. Deshalb sucht die 27-Jährige in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ ihren Traummann. „Es ist aufregend. Ich glaube, es ist auch noch nicht ganz greifbar. Also ich verstehe es natürlich, aber ich glaube, so richtig kommt es erst bei mir an, wenn ich in Thailand bin und die erste Rose vergebe“, sagt Jennifer Saro im Interview mit RTL.

Jennifer Saro hat auch verraten, was Liebe für sie bedeutet: „Hauptsächlich ist es ein Gefühl, das man nicht richtig beschreiben kann. Liebe ist auch etwas, an dem man ständig arbeiten muss. Das ist nicht einfach da wie in Filmen und dann liebt man sich bis ans Ende seiner Tage. Sondern man muss sich jeden Tag aufs Neue wieder für die Person entscheiden. Für die Macken entscheiden, die diese Person mitbringt, weil jeder hat sie. Liebe ist, dass man die Macken von jemand anderem kennt und die Person trotzdem liebt oder gerade deswegen liebt. Sich gerne damit auseinandersetzt und voneinander lernt und füreinander da ist.“

Jennifer Saro hatte bisher drei Beziehungen

Jennifer Saro will ihr Singledasein endlich beenden – aber warum scheiterten ihre vergangenen Beziehungen? „Ich hatte drei Beziehungen. Bei der ersten war ich sehr jung. Da würde ich sagen, dass es nicht zählt. Bei der zweiten war Eifersucht vom Partner ein großes Thema. Die dritte Beziehung war die längste, hielt über fünf Jahre. Da war ich einfach noch zu jung. Wir sind zusammengekommen, da bin ich frisch 18 geworden und irgendwann hatte ich dieses Gefühl, dass ich allein sein muss. Ich wollte allein wohnen, ich wollte herausfinden, wer ich bin, was mir wichtig ist. Ich wollte auf eigenen Beinen stehen und auf gar keinen Fall von einem Mann abhängig sein. Dementsprechend ist in fünf Jahren auch einiges passiert, aber ich würde niemals ein schlechtes Wort über die Person verlieren. Man hat eine lange Zeit zusammen verbracht und im Endeffekt war es dann einfach nicht das Richtige“, sagt Jennifer Saro. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro kommt mit Sohn nach Thailand!