Bachelorette 2023: Kandidat Fynn schaffte es ins Love Island-Finale!

Nanu, den kennen wir doch?! Fynn gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“. Der Influencer war schon 2021 in einer Datingshow – und zwar bei „Love Island“. Dort schaffte er es sogar ins Finale – mit der Liebe hat es jedoch nicht geklappt. Nun will der Hottie um Jennifer Saro buhlen. „Unehrlichkeit ist für mich ein absolutes No-Go“, sagt er.

Frei von äußeren Einflüssen, keine ungefragten Ratschläge und voller Fokus auf die Frau: Für Fynn die perfekten Bedingungen, sich zu verlieben – da kommt das Abenteuer Bachelorette für ihn doch wie gelegen. Nach einem dreiviertel Jahr Singledasein ist der 25-Jährige wieder bereit für eine Frau an seiner Seite, die sein Herz höherschlagen lässt.

Steckbrief zu Fynn

Alter: 25

Sternzeichen: Krebs

Job: Influencer und Verkäufer

Wohnort: Adendorf (Lüneburg)

Single seit: dreiviertel Jahr

Darauf achtet Fynn als Erstes

Lustig, immer gut gelaunt und für jeden Spaß zu haben – damit will er bei der Bachelorette punkten. Worauf sein Blick als erstes fällt, wenn er der schönen Unbekannten in der ersten Nacht der Rosen gegenübersteht? „Auf ihre Nase und die Augen.“ Sportlich und blond darf sie auch gern sein, wichtig in einer Beziehung ist dem 1,88 m großen Niedersachsen aber vor allem, dass seine Herzdame Humor hat, ehrlich und liebevoll ist.

Dinner & Drinks im Sonnenuntergang am Strand – für Fynn das perfekte Date. „Das ist Romantik für mich, einfach mal ohne jegliche Ablenkung über Gott und die Welt sprechen.“ Wenn der Vibe stimmt, hat der Influencer und Verkäufer auch kein Problem damit, den ersten Schritt zu wagen: „Ich erobere gern. Eine bestimmte Taktik habe ich aber nicht, das mache ich ganz nach Gefühlslage.“ Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!