100 Tage im Container: Marcus gewinnt „Big Brother“ 2024!

Im „Big Brother“-Container kämpften die Kandidaten mehr als drei Monate um den Sieg. Der Gewinner der diesjährigen Staffel wurde jetzt im Finale der Joyn-Show gekürt.

Nach 100 langen Tagen in absoluter Isolation ist am Montagabend der Sieger von „Big Brother“ gekürt worden. Ins Finale sind Benedikt, Christian, Frauke, Maja, Marcus und Mateo eingezogen. Marcus hat die Staffel gewonnen und sackt ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro ein.

Marcus setzt sich gegen Frauke im „Big Brother“-Finale durch

Zuletzt kämpften Marcus und Frauke um den Sieg bei „Big Brother“. Er holte sich 50,54 Prozent, seine Mitbewohnerin 49,46 Prozent der Zuschauerstimmen. Kurz nach dem Sieg hat sich der 36-Jährige bei seiner Community bedankt: „Danke an euch alle für dieses große Abenteuer und dass ihr diesen Weg mitgegangen seid! Ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen. […] Ihr seid super, genauso wie alle Mitbewohner, die man kennengelernt hat!“

Das macht Marcus mit dem Preisgeld

Lockere Sprüche, viel Ironie und ein ganz besonderer Humor zeichneten Marcus im Container aus. Der Berliner eckte damit oft an und sorgt vor allem bei On-Off-Kuschelpartnerin Frauke mit seiner Art immer wieder für Ausraster, Unverständnis und Tränen. Im Interview mit SAT.1 hat er auch verraten, was er mit dem Geld machen würde: „Ich würde mein BAföG abbezahlen, ne fette Lage schmeissen und meinen Eltern für die Arbeiten am Haus was beisteuern – und danach fett in den Urlaub.“

Am 4. März zogen die 20 Kandidaten in den „Big Brother“-Container und waren dabei völlig abgeschottet von der Außenwelt. Von 60 Kameras wurden die Teilnehmer überwacht – immer wieder haben einige den Container verlassen, andere sind nachgerückt. Sieger Marcus war jedoch von Beginn an dabei und konnte sich in vielen Challenges durchsetzen. Ausgestrahlt wurde die Staffel beim Streamingdienst Joyn – am Montag zeigte SAT.1 eine Zusammenfassung. Mit seinen insgesamt 19 Bewohnern verspeiste Marcus in der Reality-Show 185 Kilo Nudeln und trank 270 Liter Milch