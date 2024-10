„Promi Big Brother“ 2024: Rosenkrieg bei Elena Miras und der erste Container-Beef

Nach dem Live-Einzug von Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner komplettiert in der gestrigen Live-Show Reality-Ikone Elena Miras (32) den „Promi Big Brother“-Container.

Von der Außenwelt mit Spannung erwartet und von Mike Heiter misstrauisch beäugt, begrüßt seine Ex-Freundin und die Mutter seines Kindes alle ihre neuen Mitbewohner:innen mit einer herzlichen Umarmung. Alle bis auf Mike, denn der bekommt einen feuchten Händedruck… Außerdem: Elena Miras erklärt den Grund für ihren Rosenkrieg mit Mike Heiter, Jochen Horst berichtet von einem tragischen Verlust und zwischen Content-Creator Matze Höhne und Promi-Reporterin Bea Peters knallt es gewaltig.

„Deswegen war ich lange Zeit weg“: Zwischen Depression und Rosenkrieg

Lange Zeit war Elena Miras von der Bildfläche verschwunden. Den Grund für diese unfreiwillige Auszeit erzählt die Reality-Ikone Matze Höhn (28), Verena Kerth und Sarah Wagner: „Wegen meiner Depression.“ Bis zu dieser Diagnose war es allerdings ein langer Weg, denn zunächst tippte ihr Arzt wegen ihrer Schlafstörungen und des Gewichtsverlusts auf körperliche Ursachen. Erst später empfahl er der Reality-Ikone, eine Psychologin aufzusuchen, die zur Therapie riet. „Deswegen war ich lange Zeit weg. Wenn du psychisch kaputt bist, dann läuft gar nix mehr.“ Content-Creator Matze Höhn zeigt Verständnis: „Psychische Sachen sind die schlimmsten.“ Und was sagt Mike Heiter (32) dazu? Der sitzt daneben und lauscht seiner Ex-Freundin nachdenklich.

Zu vorgerückter Stunde vertraut sich Elena Miras im Außenbereich Bea Peters und Daniel Lopes zur „Causa Mike“ an. Die Trennung erfolgte im ersten Schritt noch einvernehmlich, doch später nahmen die Dinge einen anderen Lauf: Es folgten gegenseitige Vorwürfe. Wie sieht die Reality-Ikone das heute? „Es war peinlich, dass wir das gemacht haben. Deswegen habe ich im Nachhinein nicht verstanden, dass er das immer noch indirekt und durch die Blume ein bisschen so verkauft hat. Immer wieder.“ Promi-Reporterin Bea Peters will wissen: „Macht er das, weil er immer noch verletzt ist, oder weil er Attention will?“ Da ist Mikes Ex-Freundin überfragt: „Das müsste ich ihn fragen…“

Der tragische Vaterverlust bei Jochen Horst

Im Innenhof des „Promi Big Brother“-Containers führen Schauspieler Jochen Horst (63) und Promi-Reporterin Bea Peters (42) ein sehr persönliches Gespräch über ihre Eltern. Die 42-Jährige hat ihre Mutter früh verloren und ein tragischer Schwimmbad-Unfall machte den Schauspieler im Alter von neun Jahren zum Halbwaisen: „Ertrunken. Und ich habe noch versucht, ihn rauszuziehen. Ich war neun. Im Schwimmbad. Er ist ins Wasser gesprungen und hat sich das Genick gebrochen.“ Bea Peters fragt entsetzt nach: „Vom Turm gesprungen?“ Jochen Horst erklärt: „Ja, genau. Dann kam er an die Oberfläche, dann habe ich versucht ihn rauszuziehen.“ Im Schwimmbad war es auch noch so voll, dass auch die Lebensretter das Unglück erst zu spät mitbekommen haben. „Der einzige Trost ist, der wird wahrscheinlich nicht viel gemerkt haben. Er war etwas über 50.“ Immer noch von der tragischen Geschichte gerührt, glaubt Bea Peters: „Ich habe ihn ja nicht gelöchert, ich glaube er wollte sich das von der Seele reden. Ich habe echt Respekt, wie er das verarbeitet hat und zu einem aufgeräumten und coolen Mann herangewachsen ist.“

Beef! Matze verhöhnt Bea Peters

Das erste Live-Spiel „Spitzer Flitzer“ hallt noch lange nach. Aus dem Siegerteam erhält Promi-Reporterin Bea Peters den begehrten Nominierungsschutz. Doch ihre Freude darüber kann die 42-Jährige nicht so richtig genießen. Bei der Essensverteilung verzichtet sie auf ihre Ration. Als Begründung schmiert sie Container-Chef Matze seine Aussage, sie gehöre bei den Spielen zu den Schwächeren, aufs Brot: „Ich bleibe einfach weiter schwach.“ Da wird Matze Höhn laut: Bea solle sich nicht so angegriffen fühlen und ihm das die ganze Zeit reindrücken. Der Container-Chef erklärt: „Das ist doch nicht schlimm! Du musst doch keine eingeschnappte Leberwurst sein.“ Ein Wort gibt das andere, schließlich wirft der Reality-Darsteller und Content-Creator ihr vor: „Du bist über 40 und bringst so ein Argument, das macht man als Zwölf- oder 14-Jährige.“ Rums, das hat gesessen. Die 42-Jährige zieht sich in den Innenhof zurück und vergießt dort bittere Tränen. Es sei ihr Schicksal, immer unterschätzt zu werden.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr.