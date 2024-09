„Wir sind hier nicht das Fake-Paar“: „Sommerhaus“-Paar Sam Dylan und Rafi Rachek kontern Vorwürfe!

Sam Dylan und Rafi Rachek gehören zum Cast der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Ist in der RTL-Sendung alles nur Show? Das Promi-Paar ist derzeit Fake-Gerüchten ausgesetzt – nun melden sie sich zu Wort und reden Klartext.

Ein Paar, das polarisiert und provoziert – die Rede ist von Sam Dylan und Rafi Rachek. Die beiden ecken oft mit anderen an – so auch im „Sommerhaus der Stars“. Zahlreiche Fans glauben: Ihre Beziehung ist nur Show. Immerhin führten die beiden eine lange On/Off-Beziehung – aber was ist an den Fake-Gerüchten dran?

„Das heißt, wir haben eine Fake-Beziehung?“

Sam Dylan sorgt immer für viel Drama und wird von den Mitstreitern im „Sommerhaus der Stars“ in der ersten Folge genau unter die Lupe genommen. Raul Richter analysiert mit seiner Freundin: „Wir haben euch noch keine Zärtlichkeiten austauschen sehen …“ Rafi Rachek fragt sofort: „Das heißt, wir haben eine Fake-Beziehung?“ Auch Sam Dylan meint: „Wir sind hier nicht das Fake-Paar.“

Schon bevor „Das Sommerhaus der Stars“ gestartet ist, gab es bei Sam und Rafi ziemlich viel Stress. Denn die Aufmerksamkeit galt eher dem Outfit als dem Partner. Die beiden wirken nach außen hin eher kalt – deshalb fragen sich die Fans, ob die Beziehung echt ist. „Rafi kann seine wahren Gefühle nicht wirklich zeigen“, meint Sam Dylan bei „Punkt 8“. Deswegen habe sein Freund in Bocholt „nicht so viel Nähe“ für ihn übrig gehabt. Die beiden betonen jedoch, dass die Liebe trotz On/Off-Beziehung echt sei.

Die beiden stellen klar, dass sie sich im Reality-TV anders verhalten als im Privatleben. Seine Eltern würden ihn rausschmeißen, wenn er „einen Fake-Freund zu Weihnachten mit nach Hause nehmen würde”, so Sam. Die Eltern von Rafi würden solche Sendungen gar nicht erst anschauen. Ob die beiden doch noch Gefühle im „Sommerhaus der Stars“ zeigen? Und wie reagieren die anderen Kandidaten auf das Promi-Paar?

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20:15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.