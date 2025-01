Sam Dylan im Dschungelcamp 2025: Ist Rafi Rachek neidisch?

Sam Dylan ist Teil der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel und will die Show ordentlich aufmischen. Nun hat der 33-Jährige verraten, wie sein Freund Rafi Rachek darauf reagiert hat.

Seinen Durchbruch feierte er 2019 mit seiner Teilnahme an „Prince Charming“. Mit seiner offenen und authentischen Art eroberte Sam Dylan die Herzen der Zuschauer und Kritiker gleichermaßen und legte so den Grundstein für seine vielversprechende Karriere in der Unterhaltungsbranche.

Nach seinem Debüt etablierte sich Dylan rasch als feste Größe im Reality-TV. Im Jahr 2020 nahm er an „Kampf der Realitystars“ teil, wo er es bis ins Finale schaffte und den zweiten Platz belegte. Beim „Promiboxen“ in SAT.1 trat er im selben Jahr gegen Serkan Yavuz an, unterlag jedoch. Für Aufsehen sorgte die Szene, als sein damaliger Freund Rafi Rachek in den Ring sprang, um ihn zu verteidigen. Zudem war er in Formaten wie „THE 50“, dem „RTL Turmspringen“ und „Forsthaus Rampensau“ zu sehen.

Sam Dylan sorgte im Jahr 2024 für Schlagzeilen, als er und Rafi Rachek ihre Beziehung nach einer turbulenten Trennung im Sommer 2022 wieder aufleben ließen. Beide betonten, wie sehr sie an sich gearbeitet hätten. Um dem Druck der Öffentlichkeit zu entgehen, hielten sie ihre Liebe zunächst privat, bevor sie schließlich als Paar ins „Sommerhaus der Stars“ einzogen. Dort bewiesen sie trotz gelegentlicher Spannungen ihren starken Zusammenhalt und sicherten sich den Sieg sowie das Preisgeld von 50.000 Euro.

„Er hat mich gezwungen, die Produktion anzurufen“

Nun ist Sam Dylan im nächsten großen Reality-TV-Format zu sehen – diesmal ohne Rafi Rachek. Denn mit dem Dschungelcamp steht das nächste TV-Abenteuer an. Sam Dylan hat im RTL-Interview verraten, wie Rafi Rachek auf seine Dschungelcamp-Teilnahme reagiert hat: „Rafis erste Worte zu meiner Dschungelcamp-Teilnahme waren: ‚Warum nicht ich?‘ Er hat mich gezwungen, die Produktion anzurufen und zu sagen, dass ich ohne Rafi nicht ins Camp gehe.“

Auch im Dschungelcamp soll der Schlaf nicht zu kurz kommen. „Ich werde einfach schlafen. Wenn mich keiner weckt, mache ich auch keine Nachtwache. Schlaf ist nun mal wichtig und ist ja auch eine Competition“, plaudert Sam Dylan aus. Und weiter sagt er: „Ich bin das richtige Gewürz für jede Show. Mit mir wird es garantiert spannend.“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.