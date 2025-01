Waldbrände in Los Angeles: Den Oscars droht zum ersten Mal in 96 Jahren die Absage

Im März soll es wieder so weit sein: Die Oscars werden vergeben! Doch nun droht den Academy Awards erstmals in 96 Jahren die Absage. Hintergrund sind die verheerenden Waldbrände in Los Angeles.

Seit mehr als einer Woche lodern die Waldbrände in Südkalifornien. Vor allem die Filmmetropole Los Angeles ist davon betroffen – tausende Häuser sind niedergebrannt oder wurden teilweise zerstört. Mindestens 25 Menschen sind durch das Feuer-Inferno ums Leben gekommen, zahlreiche Anwohner wurden verletzt.

Laut Insider: Werden die Oscars im März abgesagt?

Einige Veranstaltungen oder Dreharbeiten mussten in Los Angeles abgesagt werden. Egal ob Wirtschaftskrise oder Corona-Pandemie – die Oscars fanden hingegen immer statt. Doch nun droht der Verleihung laut einem Insider tatsächlich erstmals die Absage.

„Das Hauptanliegen des Vorstandes ist es, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie feiern, während viele Menschen in Los Angeles Kummer und einen unvorstellbaren Verlust erleiden“, erklärte eine Quelle laut The Mirror.

Die Oscar-Nominierungsfrist wurde wegen der Feuer bereits vom 17. auf den 19. Januar verlegt. Auch dann, wenn die Brände bis zum März gelöscht werden, wackelt die Gala in Los Angeles. „Selbst wenn die Brände in der nächsten Woche gelöscht würden, ist die Realität, dass die Stadt immer noch leidet und noch monatelang mit diesem Schmerz zu kämpfen haben wird“, lässt der Informant verlauten. Und weiter: „Deshalb hat die Führung entschieden, dass der Schwerpunkt auf Unterstützung und Spendensammlung liegen wird, wenn sich die richtigen Gelegenheiten bieten.“

Viele Hollywood-Stars sind von den Bränden betroffen

Auch eine weitere Quelle teilt mit: „Allein der Gedanke, dass ein Kellner, ein schlecht bezahlter, unschuldiger Mensch, der sein Zuhause verloren hat, den millionenschweren Filmstars delikate Wagyu-Burger und Gurkensandwiches serviert, ist nicht gerade angenehm.“ Auch zahlreiche Hollywood-Stars sind von den Flammen bedroht. Viele bekannte Persönlichkeiten haben zudem ihre Unterstützung angeboten. So spendete Beyoncé beispielsweise umgerechnet 2,4 Millionen Euro an den L.A. Fire Relief Fund. Die National Football League und ihre NFL-Teams unterstützen mit umgerechnet 4,9 Millionen Euro.