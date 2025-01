Flammen-Hölle Los Angeles: Haus von Spencer Pratt und Heidi Montag abgebrannt!

Gleich vier riesige Waldbrände bedrohen Millionen Menschen in der US-Metropole Los Angeles und den Vororten. Auch zahlreiche Hollywood-Stars müssen um ihre Villen bangen – so auch Spencer Pratt und Heidi Montag. Die Reality-Stars haben ihr Haus in der Feuer-Hölle verloren.

Spencer Pratt und Heidi Montag wurden durch die Realityshow „The Hills“ bekannt. Am 7. Januar musste das Paar mit ihren beiden Söhnen Gunner und Ryker ihr Haus in Pacific Palisades verlassen. Denn ein Waldbrand wütete in der Region. Spencer Pratt teilte auf Snapchat einige Bilder von einer Überwachungskamera, welche das abgebrannte Anwesen zeigen.

„Ich sehe unser Haus auf den Kameras abbrennen“

„Ich sehe unser Haus auf den Kameras abbrennen“, schrieb er zu dem Schnappschuss. Jegliche Rettungsversuche scheiterten aufgrund starker Winde. In den betroffenen Gebieten rund um Malibu, Topanga und Pacific Palisades mussten rund 30.000 Menschen evakuiert werden. Spencer postete weitere erschütternde Bilder – so auch von einer riesigen Rauchwolke in der Region.

Kino-Held Ralf Moeller erlebte katastrophale Szenen

Zahlreiche Stars bangen um ihre Häuser und auch der berühmte Sunset Boulevard ist in dichte Rauchschwaden gehüllt. Auch Kino-Held Ralf Moeller erlebte katastrophale Szenen. „Das habe ich so alles in mehr als 30 Jahren hier in den USA noch nie erlebt. Die Situation ist eine Katastrophe. Die heißen Wüstenwinde fachen die Flammen an wie ein Föhn, der in die heiße Glut gehalten wird“, erklärte der Schauspieler in der Bild-Zeitung.

Schauspieler Steve Guttenberg half den Einsatzkräften

Hollywood-Star James Woods postete in den sozialen Netzwerken mehrere Videos, welche Brände in der Nachbarschaft zeigen. Steve Guttenberg wurde weltberühmt mit der Komödien-Reihe „Police Academy“ und half den Einsatzkräften bei der Evakuierung. „Ich half Menschen in Rollstühlen. Ihre Füße haben über den Boden geschleift. Da waren Mütter, die hysterisch waren, Panikattacken hatten, weil sie ihre Familien nicht rechtzeitig hinausgebracht hatten und sich Sorgen machten. Kinder weinten“, so der Schauspieler bei CNN.

Die Beeinträchtigungen sind nicht nur auf die Bewohner von Pacific Palisades beschränkt, denn auch mehrere Termine wurden abgesagt. Dazu gehörten die Premieren der Filme „Wolf Man“ und „Unstoppable“, an denen unter anderem Jennifer Lopez und Julia Garner hätten anwesend sein sollen.

Joe Biden schickt Nationalgarde in Brandgebiete in Los Angeles

US-Präsident Joe Biden schickt zur Bekämpfung der verheerenden Brände in Los Angeles rund 2000 Einsatzkräfte der Nationalgarde. Die Brände in der US-Westküstenmetropole sind laut Behördenangaben weiter außer Kontrolle. Die Brände haben sich in wenigen Stunden auf mehr als 40 Quadratkilometer Fläche verdoppelt. Laut US-Medien handelt es sich schon jetzt um eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte.