Feuerhölle in Los Angeles: „Unser Haus ist nicht versichert!“ – „No Angels”-Star Sandy Mölling bangt um ihre Existenz

Zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt Sandy Mölling ganz in der Nähe der verheerenden Waldbrände rund um Los Angeles. Die Sängerin macht sich nun große Sorgen um ihr Haus – dieses sei nicht mal versichert.

Die Lage rund um Los Angeles ist verheerend! In dem wohlhabenden Stadtteil im Westen der US-Metropole leben rund 25.000 Einwohner – unter ihnen zahlreiche Hollywood-Größen wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks oder Reese Witherspoon. Zahlreiche Stars sind von den Waldbränden betroffen.

Sandy Mölling bangt um ihr Haus

Die superreichen Hollywoodstars können es finanziell verkraften, wenn sie ihr Haus verlieren. Sandy Mölling gehört jedoch nicht dazu – das Haus der „No Angels“-Sängerin ist nicht versichert. „Das Feuer kommt auch bei uns näher. Es ist noch ein Feuer ausgebrochen. […] Jetzt hat es in Bell Canyon angefangen. Das ist keine 15 Kilometer von uns“, erklärte die Musikerin in einem Instagram-Clip.

„Wir hoffen mal, dass sich das nicht ausbreitet und auch nicht in unsere Richtung kommt, sondern in den Bergen bleibt. Und zwar am besten da, wo keine Menschen leben, die ihre Häuser und alles verlieren“, so Sandy Mölling. Es sei alles vorbereitet, falls die Familie fliehen müsste – ihr Mann hat bereits gepackt.

Es gibt nur ein Problem: Das Haus des „No Angels“-Star ist nicht versichert. „Die Versicherungskonzerne hier versichern einen nicht mehr. […] Unser Haus ist nicht versichert, das heißt, wenn es niederbrennt, dann ist es so. Dann besitzen wir natürlich das Grundstück, aber müssen das Haus natürlich dann neu bauen“, schildert die Sängerin.

Dann stellt sie auch noch klar: „Dann haben wir die Bäume alle wenigstens gestutzt und dann hieß es, dass das Trampolin rausgenommen werden müsse, das im Boden eingelassen ist, sonst würden sie uns nicht versichern. Also, die lassen sich wirklich haarsträubende Gründe einfallen, weshalb sie einen nicht versichern. Das ist eine absolut kriminelle Machenschaft hier.“