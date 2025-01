Herzlos-Influencer sammeln Klicks mit Feuerhölle in Los Angeles

Während andere um ihr Leben fürchten und Angst um ihre Häuser haben, geht es ihnen um das beste Bild. Einige Influencer fallen mit geschmacklosen Aktionen in Kalifornien auf.

Es ist die schlimmste Feuerkatastrophe in Kalifornien seit Jahren. Feuerwehrleute riskieren ihr Leben und kämpfen rund um die Uhr gegen die verheerenden Waldbrände in Los Angeles. Zehntausende Menschen mussten evakuiert werden und bangen um ihre Häuser. Doch einige Influencer fallen mit geschmacklosen Aktionen auf – ihnen geht es nur um das beste Bild.

Frau tanzt auf dem Dach – während es um sie herum brennt

Im Netz kursieren zahlreiche Videos von Influencern. Laut RTL tanzt eine Frau auf dem Dach, während um sie herum der Himmel von dunklen Rauschschwaden verdunkelt wird. Ein anderer Mann lässt sich auf den Hügeln in Los Angeles fotografieren – im Hintergrund sind die Waldbrände zu sehen.

Influencerin bereitet sich auf Evakuierung vor: „Das ist all mein Schmuck, den lasse ich nicht hier“

Eine andere Gruppe kehrte in die Evakuierungszone zurück, um Schnappschüsse vor brennenden Häusern zu machen. Eine weitere Influencerin postete einen Clip im Netz, wie sie sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereitet. „Das ist all mein Schmuck, den lasse ich nicht hier. Das sind meine Anziehsachen, ohne die ich nicht leben kann und das sind all meine Second-Hand-Schätze, die ich nie wieder irgendwo anders finde“, erklärt Rebecca James in einem Clip laut RTL. Und dann fragt sie auch noch: „Was soll ich einpacken? Soll ich noch lustige Sachen einpacken? Was mache ich nur?“

Das Video sorgte für einen regelrechten Shitstorm in Netz. „Mädchen, die wichtigsten Papiere, Haustiere und Familie, dann weg mit dir. Materielle Dinge sind nicht wichtig“, kommentiert eine Userin den Clip bei TikTok. „Dein Leben ist wichtig. Es kann innerhalb von Minuten von schlecht zu noch schlechter werden. Nimm mit, was du kannst, und dann geh“, heißt es weiter in dem Kommentar.

Paar filmt sich in Bademänteln in einem Luxus-Spa

Während andere versuchen, aus der Gefahrenzone zu fliehen und sich vor den Flammen zu schützen, filmt sich ein Paar in Bademänteln in einem Luxus-Spa. „Wenn du in Mexiko bist und deine Wohnung nicht evakuieren konntest und deine Wohnung und deine Autos gerade im Palisades Feuer abgebrannt sind“, schreiben die beiden dazu.