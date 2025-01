Wegen Feuerdrama in Los Angeles: Drehstopp bei „Grey’s Anatomy“ und weiteren Serien

Los Angeles erlebt einer der schlimmsten Feuer-Katastrophen seit Jahrzehnten. Zehntausende Bewohner mussten evakuiert werden, zahlreiche Häuser sind abgebrannt. Die Flammen-Hölle sorgt auch für Drehstopps in der US-Serienindustrie.

Seit dem 7. Januar kämpft Los Angeles mit verheerenden Bränden, die immer näher an das Herz der Stadt rücken. Auch Hollywood bleibt von der Feuer-Katastrophe nicht verschont. Zahlreiche Stars mussten ihre Villen räumen. Nun mussten auch noch die Dreharbeiten für einige Serien gestoppt werden.

Drehstopp bei „Grey’s Anatomy“

Die Dreharbeiten der beliebten Krankenhaus-Serie „Grey’s Anatomy“ mussten am 8. Januar 2025 abgesagt werden, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet. Auch bei der Serie „Navy CIS“ sowie dem Prequel „NCIS: Origins“ wurde die Produktion aufgrund der Brände gestoppt.

Die Produktion von „Suits LA“ musste ebenfalls pausiert werden und auch die Serie „Hacks“, die gerade erst mit einem Golden Globe Award als beste Comedy-Serie geehrt wurde, konnte nicht weiter produziert werden. Shows wie „Jimmy Kimmel Live!“ mit Komiker und Moderator Jimmy Kimmel oder die beliebte Spielshow „The Price Is Right“ stellten den Betrieb ein.

Doch auch die Oscar-Nominierungen wurden aufgrund der Brände verschoben: Die Abstimmungsfrist wurde um zwei Tage verlängert. Die meisten Filme können jedoch weiterhin produziert werden, da viele Produktionen außerhalb von Los Angeles stattfinden. Studios wie Warner Bros. und Disney haben jedoch ihre Gelände geschlossen, was die Dreharbeiten zu Serien wie „Abbott Elementary“ und „Doctor Odyssey“ betrifft.

Wahrzeichen von Los Angeles gefährdet

Die Brände umfassen sechs Gebiete rund um die Stadt. Mehr als 100.000 Menschen mussten evakuiert werden. Fünf Menschen starben in den Flammen, mehr als 2.000 Häuser wurden komplett zerstört. Hinzu kommen schwere Winde – dadurch sind die Löscharbeiten extrem schwierig. Denn so konnten nur schwer Hubschrauber über die Gebiete fliegen. Das Feuer bedrohte auch die weltbekannten Wahrzeichen der Filmmetropole Los Angeles wie den Hollywood Walk of Fame oder das TCL Chinese Theatre.

Auch zahlreiche Hollywood-Stars betroffen

Von den Bränden sind auch zahlreiche Stars in Hollywood betroffen – so teilte „Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz bei Instagram mit, dass er evakuiert wurde und sein Anwesen verlassen musste. Laut Medienberichten wurden die Häuser von Billy Crystal, Hotelerbin Paris Hilton oder Schauspieler Adam Brody zerstört.