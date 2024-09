Todesursache bekannt: Obi Ndefo starb mit 51 Jahren an den Folgen einer Essstörung

Trauer um Obi Ndefo: Der Schauspieler ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Bekannt war er vor allem durch seine Rolle in der Serie „Dawson’s Creek“. Seine Schwester hat nun Details zu seiner Todesursache bekanntgegeben.

In „Star Trek: Deep Space Nine“ spielte er seine erste Rolle. Große Bekanntheit erlangte der Schauspieler vor allem durch die Serie „Dawson’s Creek“. Im Alter von 51 Jahren ist Obi Ndefo verstorben. Seine Schwester bestätigte in den sozialen Netzwerken die traurige Todesnachricht: „Ich bin untröstlich über den Verlust meines jüngeren Bruders und weiß, dass er endlich Frieden gefunden hat.“

Obi Ndefo litt an der Essstörung Orthorexie

In einem weiteren Posting gab seine Schwester weitere Details zu den Todesumständen preis. „Obi Ndefo ist am frühen Mittwochmorgen in einem Krankenhaus in der Nähe von Los Angeles verstorben. Tragischerweise hat Obis Herz in seinem langjährigen Kampf gegen die Essstörung Orthorexie versagt“, schrieb sie beim Kurznachrichtendienst X.

Der Schauspieler habe als „Roh-Veganer“ begonnen – das sei jedoch der Beginn einer Orthorexie gewesen. Es sei dabei „mehr um die Kontrolle der Ernährung als um die Gesundheit“ gegangen. „Der Schweregrad wurde immer schlimmer“, erläutert seine Schwester. Die Angehörigen haben zunächst überlegt, ob sie damit an die Öffentlichkeit gehen – letztendlich hat man sich dann doch dafür entschieden, um „die Aufmerksamkeit auf die Schwere der Orthorexie zu lenken, in der Hoffnung, dass diejenigen, die an dieser verheerenden Krankheit leiden, die mitfühlende Pflege erhalten, die sie verdienen.“ Zudem bittet sie im Namen des Schauspielers um Spenden, um die Essstörung näher zu erforschen.

Serienkollegen nehmen Abschied

Zahlreiche Fans und Schauspielkollegen nahmen Abschied von Obi Ndefo. „Es fällt mir schwer zu begreifen, dass du uns verlassen hast, mein lieber Freund. Du warst und wirst immer ein strahlendes Licht sein. Was für ein Beispiel für reine, ungefilterte Liebe und Beharrlichkeit du warst, als du dich den Herausforderungen des Lebens in letzter Zeit gestellt hast“, schrieb Mary-Margaret Humes, die in der Serie Dawsons Mutter Gale Leery spielte. Von 1992 bis 2002 war Obi Ndefo in zehn Folgen von „Dawson’s Creek“ zu sehen, spielte an der Seite von Katie Holmes die Rolle des Bodie Wells.