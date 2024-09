Sturz aus fünftem Stock: TikTokerin Kübra Aykut (26) ist tot!

Die Influencerin Kübra Aykut ist nach einem Sturz aus dem fünften Stock im Alter von 26 Jahren verstorben. Es handelte sich dabei um einen tragischen Unfall.

Nachdem die Rettung und die Polizei alarmiert wurden, konnte nur mehr der Tod der Influencerin festgestellt werden. Die Leiche der 26-Jährigen wurde am Montag in Istanbul gefunden, nachdem sie aus dem fünften Stock ihrer Wohnung gestürzt ist. Die Behörden sollen nun die genauen Umstände klären. Jedoch soll es sich bei dem tragischen Tod um einen Unfall gehandelt haben.

Kübra Aykut sprach kurz vor ihrem Tod über gesundheitliche Probleme

Einige Stunden vor dem Tod sprach die TikTokerin in den sozialen Netzwerken über gesundheitliche Probleme. „Ich habe meine Energie gesammelt, aber ich scheine nicht zuzunehmen. Ich verliere jeden Tag ein Kilogramm. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich muss dringend zunehmen“, beschrieb Kübra Aykut ihren Zustand.

Die Fans sind fassungslos. „Sie war so ein schönes Mädchen. Es ist eine Schande. Ruhe in Frieden“, schreibt ein Follower in den sozialen Netzwerken. Die Influencerin hatte über eine Million Follower bei TikTok, bei Instagram waren es über 200.000 User. Mit ihrer charmanten Art konnte sie ihre Community begeistern. Kübra Aykut ist mit einem besonderen „Hochzeitsvideo“ auf TikTok viral gegangen, in dem sie eine Vermählung ohne Bräutigam gefeiert hat. Ihre Beerdigung soll in ihrer Heimatstadt Bursa stattfinden.