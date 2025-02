Dschungelcamp 2025: Lilly Becker und Maurice Dziwak versagen in der Dschungelprüfung „Stock-Schauer“

Lilly Becker hat Spaß: Bei der gemeinsamen Dschungelprüfung „Stock-Schauer“ mit Maurice Dziwak kann die 48-Jährige nicht mehr und kämpft gegen Wassermassen, Spinnen, Kröten und einen Lachflash gleichzeitig!

„Ich habe auf jeden Fall Luft zum Atmen, nur so ein bisschen, oder“, fragt Maurice besorgt und voller Angst, als er gemeinsam mit Lilly erklärt bekommt, was sie in der Dschungelprüfung „Stock-Schauer“ erwartet. Natürlich wird der Reality-Star nur bis zum Hals in einem großen Wassertank stehen und stets Luft bekommen.

In einem weiteren Tank über ihm wird Lilly eingesperrt. Oben muss das Model Schlüssel finden, die sie Maurice nach unten reicht. Tauchend muss Maurice dann das richtige Schloss finden, um damit je einen Stern zu bekommen. Und natürlich wird auch allerlei Getier vorbeischauen.

Es geht los: Beide steigen in ihre Tanks, Wasser prasselt heftig von oben herunter. Schon bei den ersten Tropfen brüllt Maurice: „Lilly! Lilly! Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Lilly! Ich kriege keine Luft. Bitte weniger Wasser!“ In einer Tour jammert Maurice. Vor lauter Geschrei bekommt er nicht mit, dass bereits die ersten Schlüssel von Lilly bei ihm im Tank gelandet sind. Unbeweglich steht Maurice festgeklammert auf der Leiter und schreit, schreit, schreit: „Lilly, Lilly, Lilly, Lilly!“

Die wiederum lacht sich irgendwann nur noch schlapp. Lachflash! „Ich will raus“, brüllt der Löwe panisch. „Lilly! Mach auf. Lilly! LILLYYYYYYY!“ Diese scheint zu erkennen, dass die Situation ausweglos ist. Drei Minuten von insgesamt sieben sind erst vorbei. Und so ruft die 48-Jährige weiter herzhaft lachend: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Damit ist die Dschungelprüfung vorbei. Null statt sieben Sterne. „Es war nur Wasser. Du hast immer nur ‚Lilly‘ gebrüllt. Was war los, Maurice,“ fragt Jan, nachdem die beiden aus den Tanks geklettert sind.

Der 26-Jährige mit tragischer Leidensmiene: „Es war so ein Strahl auf meinem Rücken. Ich dachte, ihr lasst das Wasser langsam laufen! Ich habe nichts gesehen.“ Das ist die fünfte abgebrochene Dschungelprüfung. Noch nie haben Stars in einer Staffel so oft „Ich bin ein Star – Holt mir hier raus!“ gerufen: Immerhin das ist ein neuer Rekord!

Null Sterne, viel Diskussion: Wie ernst war die Prüfung wirklich?

„Hast du Todesangst gehabt, Bro?“, will Timur nach der abgebrochenen Dschungelprüfung wissen. Der 35-Jährige findet, dass Lilly und Maurice zu unbeschwert über ihre null Sterne gesprochen haben. „Nee, nicht Todesangst, aber ich wollte aus der Situation raus. Ich wollte nicht direkt nach zehn Sekunden sagen, dass es nicht geht. Ich wollte eigentlich gar nicht da rein. Todesangst wäre übertrieben. Ich dachte nicht, ich sterb‘ da drin“, erklärt Maurice.

Timur gibt zu bedenken: „Ich hätte es dem Team gegenüber anders präsentiert. Ich weiß ja nicht, wie es war. Wahrscheinlich war es superlustig, aber wenn du wirklich Angst hattest… Weißt du: Man wählt sich rein, man gibt alles und das Team hofft ja mit euch mit. Und dann wird es einfach so gesagt: ‚War lustig, wird die beste Folge der Woche.'“ Lilly ahmt nach, wie Maurice immer wieder ihren Namen geschrien hat. Doch Maurice betont: „Wir hatten auf jeden Fall nicht vor, null Sterne zu holen.“

Pierre sieht das Ganze entspannt: „Ihr seid keine Schauspieler. Das ist völlig in Ordnung gewesen, die Information war klar. Wir haben alle gelacht, als ihr das erzählt habt. Das liegt oft auch im Theater ganz dicht beieinander: Tragik und Komik. Eins geht nicht ohne das andere. Die Leute mögen gute Unterhaltung – nicht die Sterne. Die haben vorm Fernseher Chips in der Hand und keinen Hunger. Klar, wir im Camp stehen auf die Sterne, aber für die Zuschauer ist das egal. Das bringt dir keine Minuspunkte.“

Doch eines lässt Timur nicht los: Maurice habe einen bestimmten Blick geerntet, als sie mit null Sternen zurückkamen. Also spricht er Edith direkt darauf an: „Hast du komisch geguckt, als die keine Sterne reingeholt haben?“ Die Musikerin überlegt kurz: „Nicht bewusst… weiß ich nicht. Vielleicht.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.