RTL: Peter Kloeppel erhält neues Format kurz vor TV-Abschied

Nach über 30 Jahren verabschieden sich Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben am 23. August von RTL. Doch nun testet der Sender mit dem beliebten Newsmoderator ein neues Format kurz vor seinem TV-Abschied.

Am 23. August 2024 läuft die letzte Ausgabe mit Peter Kloeppel – dann verabschiedet sich der Moderator nach 30 Jahren von „RTL Aktuell“. Damit endet eine TV-Ära – doch kurz davor sorgt RTL für eine Überraschung: Der Sender bringt mit Peter Kloeppel ein neues Newsformat an den Start.

„Alles, was du wissen musst – in 90 Sekunden“ – unter diesem Motto startet exklusiv auf RTL+ das neue Format „RTL Aktuell in 90 Sekunden“. Täglich um 12 und 20 Uhr gibt es die wichtigsten News in 90 Sekunden zusammengefasst – am Wochenende und an Feiertagen je eine Ausgabe um 20 Uhr. Das brandneue Format wird in der ersten Woche von Peter Kloeppel moderiert, bevor er sich am 23. August in den Ruhestand verabschiedet.

Darum hört Peter Kloeppel bei „RTL Aktuell“ auf

„Ich habe in den vergangenen Jahren schon meine Einsätze reduziert und mehr Zeit mit meiner Frau und unserer Tochter in den USA verbracht. Das war schön. Jetzt wird es noch schöner“, sagte Peter Kloeppel damals in einem Interview mit dem Stern. „Ende August ist meine letzte Sendung. Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie ‚Durchleuchtet‘ machen, aber keine tagesaktuelle Moderationsrolle mehr in den Nachrichten. Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut“, so der Moderator.

Gleichzeitig räumte er ein, dass dann auch für seine Kollegin Ulrike von der Groeben der Abschied bei „RTL Aktuell“ ansteht: „Sie werde ich vermissen. Sie ist viel lauter und lustiger als ich, viel impulsiver. Sie hat immer einen Spruch parat, kennt sich im Sport gut aus. Sie bringt alles mit, was ich nicht so gut kann. Ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Das war mehr als 30 Jahre lang so. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Für uns beide.“