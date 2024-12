„Ist so eine Sache“: Kurz vor Weihnachten! Peter Klein und Yvonne Woelke getrennt

Seit Kurzem ist es offiziell: Yvonne Woelke und Peter Klein sind seit einigen Monaten ein Paar. Doch ausgerechnet das Fest der Liebe feiern die beiden getrennt. Nun haben sie dafür auch die Gründe verraten.

Yvonne Woelke und Peter Klein hatten keine Lust mehr, sich zu verstecken. Pünktlich zum Start der ProSieben-Show „Forsthaus Rampensau“ wurde bekannt, dass die beiden offiziell ein Paar sind. Bei den „Reality Awards“ von RTL+ lief das Paar über den Red Carpet. Dort haben sie auch verraten, weshalb die beiden an Weihnachten getrennt voneinander sind.

Keine gemeinsamen Weihnachten – das sind die Gründe dafür

Die beiden hatten schon länger Pläne für die Feiertage: „Weihnachten ist so eine Sache. Bei uns ist das relativ frisch noch alles und natürlich hat man im Vorfeld schon ein paar Pläne geschmiedet. Ich hab ja Familie bei mir in meiner Heimat noch, meine Kinder da, meine ganzen Geschwister leben dort und die haben alle schon gefragt ‚Was machste Weihnachten? Kommst du vielleicht?‘, meine Söhne haben mich eingeladen. Sie hat natürlich auch Familie, wo sie jedes Jahr hingeht. Ich denke mal, dieses Jahr Weihnachten werden wir noch getrennt verbringen“, erklärt Peter Klein in einem Interview mit gala.de.

Und damit offenbar nicht genug: Offenbar ist auch noch unklar, ob die beiden gemeinsam ins neue Jahr starten können. „Zwischen den Jahren werden wir uns sehen, vielleicht sogar Silvester zusammen verbringen. Das wissen wir auch noch nicht zu 100 Prozent“, sagt der Ex-Mann von Iris Klein. Dennoch sind die beiden total glücklich und genießen ihr Liebes-Glück in vollen Zügen. Und vor allem sind sie froh, dass das Versteckspiel endlich ein Ende hat: „Es ist immer doof, wenn man sich verstecken muss.“

Die beiden könnten sich auch weitere TV-Formate zusammen vorstellen – so beispielsweise auch „Das Sommerhaus der Stars“. Jedoch war Peter Klein gemeinsam mit seiner Ex Iris in dem Format zu sehen. Er müsste hoffen, dass RTL eine Ausnahme macht – und ausgerechnet dort würde er gerne nochmal auf Iris treffen. „Es gibt zwei Paare, die würden sich aktuell wahrscheinlich ganz gut da drin machen.“ (…) Wir beide und meine Ex. Gerne alles auf einer sportlichen Ebene. Aber wenn man angekeift wird, kriegt man schnell eine Retourkutsche“, so Peter Klein. Seine Ansage: Er wird sich künftig bei seiner Ex-Frau nicht mehr zurücknehmen. Yvonne Woelke sieht das dagegen kritischer – eine gemeinsame Teilnahme an einer solchen Show würde für „Mord- und Totschlag“ sorgen.