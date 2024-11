News des Tages am 29.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.11.24

Mitten in Berlin erschossen! Rapper Capital Bra trauert nach Clan-Mord um Freund

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen im Berliner Stadtteil Kreuzberg wird mit Racheaktionen gerechnet. Mit den Worten „Allah Yerhamak“ (Möge Gott dir gnädig sein) und „Mögest du im Paradies weilen“ hat der Berliner Rapper Capital Bra (30) auf Instagram des Opfers gedacht. In welcher Verbindung der Rapper zu dem Opfer stand, ist nicht bekannt. Issa Al-A. war am Dienstagmorgen nach einem Streit mit zwei Männern an der Gneisenaustraße erschossen worden.

Die Bahn fährt gerade ein! Unbekannter schubst 55-Jährigen auf Gleis

Ein Kölner wartet am Donnerstagnachmittag an einer Haltestelle auf die Stadtbahn. Dann schubst ihn plötzlich ein Mann auf die Gleise – in dem Moment, als die Bahn einfährt. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr an der Haltestelle Zülpicher Platz. Nur eine Gefahrenbremsung verhindert, dass die Bahn mit dem Mann kollidiert. Der Tatverdächtige steigt zunächst in die Bahn ein, soll sie nach kurzer Zeit allerdings wieder verlassen haben. Eine Mordkommission ist eingesetzt und hat Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Mörderin darf für künstliche Befruchtung aus dem Knast

Die Mörderin einer Mutter von drei Kindern darf jetzt für kurze Zeit das Gefängnis verlassen. Der Grund? Sie möchte mithilfe künstlicher Befruchtung selbst ein Kind bekommen. Sie wurde zu einer 16-jährigen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Für die Opfer-Familie ist das nicht nachvollziehbar. „Ich bin einfach nur wütend. Diese Frau hat einen kaltblütigen, kalkulierten Mord begangen. Kann sie (Schiller) eine weitere Chance bekommen, wenn Tyrelle keine zweite Chance bekommt?“, erklären die Schwiegereltern des Opfers gegenüber der „Nine’s Today Show“. Zudem fragen sie sich, wo da noch der Sinn der Bestrafung wäre.