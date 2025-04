„Armes Deutschland“: Waltraud (80) lebt trotz jahrelanger Arbeit in Altersarmut – nun greift sie zu einem drastischen Schritt

Rentnerin Waltraud aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland“ hat ihr Leben lang gearbeitet. Dennoch lebt die 80-Jährige in Altersarmut – nun kann sie sich ihre Miete nicht mehr leisten. Deshalb greift sie zu einem drastischen Schritt.

Mehr als 40 Jahre lang hat Waltraud gearbeitet. Und hat dennoch weniger Geld zur Verfügung, als ein Bürgergeld-Empfänger. Die 80-Jährige lebt am Existenzminimum. Nun kann sich die 80-Jährige die Miete nicht mehr leisten und muss deshalb eine drastische Maßnahme ergreifen.

Waltraud will aus finanziellen Gründen in ein Mobilheim ziehen

Rentnerin Waltraud lebt trotz jahrzehntelanger Arbeit in Altersarmut. Die Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel treiben die geborene Ludwigshafenerin jeden Monat an ihre finanzielle Grenze. Um dem zu entkommen, wagt die Rentnerin einen drastischen Schritt: sie hat ihre Wohnung gekündigt und möchte in ein Mobilheim ziehen.

Doch mit dem Stellplatz gibt es immer wieder Probleme und der geplante Umzug muss ein ums andere Mal verschoben werden. Die Hoffnungen der Rentnerin ruhen jetzt auf einem Campingplatz gute 40km von ihrer Heimatstadt entfernt. Findet Waltraud hier endlich einen Platz für ihr neues Zuhause?

Bereits vor fünf Jahren war Waltraud bei „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zu sehen. Schon damals war die Rentnerin finanziell angeschlagen – jedoch hat sie sich die vergangenen Jahre noch über Wasser halten können.

Fans rufen zu Spendenaktion für Waltraud auf

Die Geschichte von Waltraud bewegte das Netz. Deshalb hat ein Zuschauer sogar eine Spendenaktion für die Protagonistin aus „Armes Deutschland“ im Jahr 2019 ins Leben gerufen. „Liebe Unterstützer, ich habe heute die Folge ‚Armes Deutschland‘ vom 08.10.19 bei RTL 2 gesehen. Gezeigt wurde eine Rentnerin (75 Jahre), ihr Name Waltraud. Sie hat über 40 Jahre gearbeitet und bekommt weniger als ein Hartz 4 Empfänger, der keine Lust hat zu arbeiten. Ich bin der Meinung, dass man mit 75 Jahren seine Ruhe und Freizeit genießen sollte. Ich möchte ein Zeichen setzen. Teilt gerne überall diesen Spendenaufruf. Jede kleine Hilfe ist viel Wert. So können wir ihr noch etwas Gutes tun und ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vielen Dank für eure Hilfe. Danke, Danke, Danke“, heißt es auf der Plattform „goodcrowd„.

Die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder Abrackern“ zeigt RTLZWEI am 15. April 2025 um 20.15 Uhr.