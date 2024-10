News des Tages am 18.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.10.24

Staatsbesuch in Berlin: Joe Biden verabschiedet sich

Kanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden haben in Berlin ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. „Unsere Haltung ist klar: Wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird, damit dieser Krieg nicht in eine noch viel größere Katastrophe mündet“, erklärte der SPD-Politiker. Weiter sagte er: „Wir stehen an der Seite der Ukraine, so lange wie das nötig ist. Putin hat sich verrechnet, er kann diesen Krieg nicht aussitzen.“

Regierungsbildung in Thüringen: CDU, BSW und SPD legen Sondierungsergebnis vor

CDU, BSW und SPD in Thüringen haben am Freitag die Ergebnisse ihrer bisher geführten Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit vorgelegt. Das Papier trage den Titel „Mut zur Verantwortung. Thüringen nach vorne bringen“. CDU, BSW und SPD kooperierten „gemeinsam, um Thüringen nach vorne zu bringen“, heißt es im Vorwort des Papiers. Mit ihrer Kooperation wollten sie „einen Aufbruch und neue Hoffnung entfachen“.

Mücke tötet Familienvater – fünf Jahre nach dem Stich

Richard Pawulski überlebte eine Krebserkrankung, litt an Diabetes, erwachte aus dem Koma – und starb dann an einem Mückenstich. „Ich mache keine Witze, wenn ich sage, dass sich dein Leben innerhalb eines Wimpernschlags verändern kann, denn genau das ist uns passiert“, erklärte seine Tochter gegenüber der New York Post. Erst als mehrere Fälle der Östlichen Pferdeenzephalitis (EEE) in Connecticut auftauchen, ist klar: Richard ist von einer infizierten Mücke gestochen worden. Dabei wird das Gehirn des Betroffenen angegriffen. Er ffiel ins Koma, wachte später auf – fünf Jahre nach dem Mückenstich ist Richard Pawulski dann jedoch gestorben.