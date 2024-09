News des Tages am 18.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.09.24

Schon wieder eine Explosion in Köln

Nur wenige Tage nach der ersten Explosion gab es erneut einen heftigen Knall in Köln. Diesmal gab es eine Detonation an einem Bekleidungsgeschäft mit darüber liegenden Wohnungen auf der Ehrenstraße. „Gegen fünf Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert“, sagte ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung. Die Straße wurde weiträumig abgesperrt. „Es gab um kurz nach fünf Uhr einen lauten Knall. Wir haben im ersten Moment nichts entdecken können, dann haben wir Rauch gesehen. Wenig später kamen auch schon Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte haben alles abgesperrt“, erklärt ein Anwohner. Das Bekleidungsgeschäft wurde weitgehend zerstört.

Tödliches Drama auf Oktoberfest: Aufbau der Achterbahn geht weiter

Bei einer Probefahrt der legendären Achterbahn kam es am Montag in München zu einem tragischen Unglück: Ein Mitarbeiter wurde von einer Gondel getroffen und ist anschließend verstorben. Trotz des Schocks gingen die Aufbauarbeiten auf dem Oktoberfest weiter. „Über das tragische Unglück, das sich ereignet hat, bin ich zutiefst erschüttert. Wir alle in unserem Team stehen unter Schock. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen“, sagte Betreiber Otto Barth in der Bild.

Deutsche Urlauberin (30) stirbt nach Haiangriff vor den Kanaren

Eine deutsche Urlauberin ist mit einem Katamaran vor den Kanaren unterwegs – dann wird sie plötzlich von einem Hai attackiert. Bei dem schrecklichen Angriff verliert sie noch ein Bein. Noch bevor die Rettungskräfte das Festland erreichen, ist die Frau tot. Zunächst hatten marokkanischen Behörden Hilfe verweigert – Spanien schickte dann einen Hubschrauber. Angriffe von Haien auf Menschen seien in diesem Gebiet des Atlantischen Ozeans südlich der Kanaren außergewöhnlich.