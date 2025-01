News des Tages am 15.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.01.25

Berlin: Seuchen-Angst am Tierheim

Die hochansteckende Maul- und Klauenseuche hat Berlin erreicht. Am Berliner Tierheim wurde ein zusätzlicher Zaun aufgestellt. Die Maul- und Klauenseuche ist eine gefährliche Viruserkrankung, die vor allem Nutztiere wie Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine befällt. Auch andere Tiere wie Hunde und Katzen können zur Verbreitung beitragen. „Je kälter und feuchter, desto länger bleibt das Virus stabil. Momentan herrschen leider mit der Kälte gute Bedingungen“, sagt Elke Reinking vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in der Bild-Zeitung. Die gute Nachricht: Nach dem bestätigten Erstausbruch bei den Wasserbüffeln in Hönow gibt es bislang keine weiteren Ausbrüche.

1,4 Millionen Menschen wegen Alkoholsucht in Behandlung

Alkohol ist leicht zugänglich und gesellschaftlich akzeptiert – viele treibt er allerdings in die Abhängigkeit. Mehr als 1,4 Millionen Menschen in Deutschland sind wegen einer Alkoholsucht in medizinischer Behandlung. Das geht aus einer Auswertung des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Krankenkasse Barmer hervor. „Die tatsächliche Zahl der Betroffenen wird wesentlich höher liegen“, sagte Barmer-Vorstandschef Christoph Straub. Und weiter: „Es ist an der Zeit, das Thema stärker in den Fokus der Gesundheitsvorsorge zu rücken.“ Es gebe auch regionale Unterschiede: Die Menschen im Norden und Osten sind häufiger von einer Alkoholsucht betroffen.

Hunderte Unfälle wegen Glatteis im Süden

Glatteis-Chaos im Süden! Es kam zu hunderten Unfällen. Mindestens zwei Menschen sind am Mittwochmorgen bei Glatteis-Unfällen im Süden ums Leben gekommen. Auf der A92 in Niederbayern knallte ein Mann mit seinem LKW gegen einen Lastwagen. Und auch auf der A3 bei Regensburg ist bei einer Unfallreihe laut Polizei mindestens ein Mensch gestorben. Die A8 bei Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-West gesperrt. „Zum Glück blieb es in den meisten Fällen bei Sachschäden, jedoch gab es auch vereinzelt Verletzte“, teilt das Polizeipräsidium Heilbronn (Baden-Württemberg) mit.