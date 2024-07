News des Tages am 11.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.07.24

England zieht ins EM-Finale ein und muss gegen Spanien ran

Mit seinem Tor wurde Ollie Watkins (28) in wenigen Sekunden zum England-Held und erzielte das entscheidende 2:1. „Ich schwöre bei dem Leben meiner Kinder: Ich hatte vor, wenn ich reinkomme, dass es dann passiert. Als ich gesehen habe, dass er reingeht, dachte ich mir: Das gibt es nicht!“, sagte der Kicker nach dem Spiel. „Ich habe Cole Palmer gesagt: ‚Wir kommen heute rein und dann setzt du mich in Szene'“, erklärte er weiter. Das Finale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und England findet am Sonntag statt.

Annalena Baerbock will auf eine Grünen-Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl verzichten

Annalena Baerbock will auf eine Grünen-Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl verzichten. „Die Welt ist offensichtlich eine ganz andere als zur letzten Bundestagswahl“, sagte die Außenministerin am Rande des Nato-Gipfels in Washington in einem Interview mit CNN. Gerade wegen des russischen Angriffskrieges und auch die Lage im Nahen Osten brauche es mehr Diplomatie. „Daher bedeutet in diesen extremen Zeiten staatspolitische Verantwortung als Außenministerin für mich: Statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, meine Kraft weiterhin voll und ganz meiner Aufgabe zu widmen, Vertrauen, Kooperation und verlässliche Strukturen zu bilden – für und mit so vielen Partnern weltweit und in Europa, die darauf bauen“, sagt Annalena Baerbock.

Leblos auf einem Parkplatz gefunden: „Alf“-Star Benji Gregory stirbt mit nur 46 Jahren

Der ehemalige Kinderstar Benji Gregory ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle Brian Tanner in der Kult-Sitcom „Alf“. Laut dem Magazin TMZ wurde der Schauspieler leblos in seinem Auto am 13. Juni 2024 aufgefunden. Seine Schwester hat die traurige Todesnachricht gegenüber dem Portal bestätigt. Rebecca Gregory erklärte, dass ihr Bruder an schweren Depressionen und bipolaren Störungen litt. Die Familie vermutet, dass er in seinem Auto eingeschlafen sei und aufgrund einer extremen Hitze an einem Hitzeschlag gestorben ist. Auch sein Hund, welcher mit im Auto war, überlebte nicht.