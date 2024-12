News des Tages am 10.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.12.24

Nach Umsturz in Syrien: Viele Staaten setzen Asyl-Entscheidungen aus

Der Sturz des Assad-Regimes hat eine neue Dynamik entfacht: Viele Länder in Europa wollen ihre bisherige Politik gegenüber syrischen Flüchtlingen überdenken. Asylverfahren werden aufgeschoben. „Durch den Sturz des Assad-Regimes ist es jetzt gelungen, den eigentlichen Fluchtgrund jetzt zu beenden. Das heißt, es gibt jetzt hier viele gute Gründe, nach Syrien zurückzukehren“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer im ARD-Interview. Auch schwedische Behörden setzen Abschiebungen derzeit aus. Auch die Asylbehörde in Dänemark erklärte, „die Bearbeitung der Fälle von Personen aus Syrien aufgrund der sehr unsicheren Situation in dem Land nach dem Sturz des Assad-Regimes auszusetzen“.

Schumi-Erpressern drohen 15 Jahre Gefängnis

Es ist einer der spektakulärsten Prozesse des Jahres. Ab Dienstag stehen die Schumi-Erpresser vor dem Amtsgericht Wuppertal. Sie forderten damals 15 Millionen Euro von der Familie Schumacher und drohten damit, hunderte Fotos von dem kranken Formel 1-Rennfahrer zu veröffentlichen. Der mutmaßliche Haupttäter ist nicht nur vorbestraft, er soll bei seiner Festnahme zudem unter Bewährung gestanden haben. Nach einer schweren Kopfverletzung bei einem Ski-Unfall Ende 2013 schirmt die Familie Michael Schumacher konsequent ab.

65-Jährige stirbt nach Narkose vom Zahnarzt – Anästhesist vor Gericht!

Eine harmlose Zahnsanierung endet für eine 65-jährige Frau aus Osnabrück tödlich. Der Anästhesist spritzt ihr das Narkosemittel – dabei soll er jedoch einen Fehler gemacht haben. Wegen Totschlags steht der 74-Jährige jetzt vor Gericht. Eine Sauerstoffunterversorgung durch ein blockiertes Ventil sei die Ursache für die Tragödie. „Er soll den Warnton nicht aktiviert haben. Wenn er dies gemacht hätte, dann wäre es nicht zum Tod der Patientin gekommen“, sagt der Verteidiger der Tochter, Dr. Martin Windmöller, laut RTL. Der Mann arbeitet trotz der Anklage immer noch als Anästhesist. Das Urteil soll am 28. Januar 2025 fallen.