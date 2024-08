News des Tages am 06.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.08.24

Drohen die England-Krawalle auch in Deutschland?

Nach dem Messermord an den drei kleinen Mädchen Alice D.-A. (9), Bebe K. (6) und Elsie Dot S. (7) kam es zu schweren Krawallen in England. Rechtsradikale stacheln ihre Mitglieder in den sozialen Medien auf. Kann so etwas auch in Deutschland passieren? „Wir haben schon eine gewisse Vorstufe von dem, was wir in England sehen. […] Das Gewaltpotenzial ist auch in Deutschland in der rechtsextremen Szene vorhanden“, sagt Extremismus-Forscher Felix Neumann in der Bild-Zeitung. „Grundsätzlich ist das alles so auch in Deutschland vorstellbar“, meint auch der Terror-Experte Peter R. Neumann.

Sorge vor dem Ausbruch eines großen Krieges in Nahost wächst

Die Sorge vor dem Ausbruch eines großen Krieges in Nahost wächst. Die Bundeswehr ist auf mögliche Evakuierungseinsätze vorbereitet. Die US-Regierung versucht, eine Eskalation zu verhindern. „Wir führen fast rund um die Uhr intensive diplomatische Gespräche mit einer ganz einfachen Botschaft: Alle Parteien müssen von einer Eskalation absehen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken nach einem Treffen mit seiner australischen Kollegin Penny Wong in Washington. Nach der Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija hatte der Iran angekündigt, Israel hart bestrafen zu wollen.

Kamala Harris klar zur Kandidatin der Demokraten gewählt

Es ist amtlich: Kamala Harris wird bei der Wahl im November gegen Ex-Präsident Trump antreten. Sie kam bei dem Votum auf 99 Prozent der rund 4.500 abgegebenen Delegiertenstimmen, wie die Demokratische Partei mitteilte. Die 59-Jährige dürfte nun sehr bald mitteilen, mit welchem Vize sie ins Rennen um das Weiße Haus gegen den Republikaner Donald Trump gehen wird. Die Präsidentschaftswahl in den USA findet im November statt.