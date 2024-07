News des Tages am 04.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.07.24

Tragödie bei Ausflug: Schüler (16) stirbt auf Klassenfahrt

Ein Schüler ist auf einer Klassenfahrt nach Pisa gestorben. Seine Eltern erheben jetzt schwere Vorwürfe gegen eine Lehrerin: Sie habe ihre Aufsichtspflicht verletzt. Woran der Teenager gestorben ist, ist bisher unklar. Kurz vor der Abfahrt klagte der 16-Jährige über Halsschmerzen. „Leon war ein fröhlicher Junge, der viel gelächelt hat“, sagt die Lebensgefährtin des Vaters dem Weser Kurier. Der Jugendliche hatte die zehnte Förderklasse in einer Bremer Oberschule besucht. Er habe durch eine „Wahrnehmungsstörung“ einen Behinderungsgrad von 80 Prozent gehabt.

Polizei sucht bei „Aktenzeichen XY“: Lehrer Helmut seit sechs Jahren spurlos verschwunden

Die Polizei sucht mithilfe der TV-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ nach dem seit Jahren verschwundenen Mann. Der Lehrer Helmut Strigl wurde von seiner Cousine im Jahr 2021 als vermisst gemeldet. Sein letztes Lebenszeichen ist jedoch noch viel länger her: Zuletzt wurde er am 25. Juni 2018 von einer Nachbarin gesehen. Der Lehrer lebte bis zu seiner Pensionierung Anfang 2018 auf einem ehemaligen Bauernhof – er pflegte kaum soziale Kontakte. Die Polizei vermutet, dass Helmut Strigl nicht mehr lebt. Die Ermittler erhoffen sich nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat den Lehrer zuletzt gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0841 / 9343-0 entgegen.

Juri Reetz: Promi-Fotograf in Berlin ermordet

Promi-Fotograf Juri Reetz wurde in Berlin von seiner Ex erstochen, wie die Bild-Zeitung schreibt. „Die Beschuldigte wurde freigelassen, da eine Notwehrsituation nach bisherigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden kann und damit kein dringender Tatverdacht besteht“, sagte ein Behördensprecher dem Blatt. Zahlreiche Promis trauern um den Fotografen. „Ich bin schockiert und sprachlos! Am Montagnachmittag ist mein lieber Freund Juri Reetz brutal ermordet worden“, schreibt beispielsweise Julian F.M. Stoeckel in den sozialen Netzwerken. Und weiter: „Er war einer DER Presse- und Society Fotografen in Deutschland! Über Jahrzehnte hat er mein öffentliches Leben, meine Events und meine Projekte fotografisch begleitet!“ „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause kommentiert den Post: „Das kann doch nicht sein. Sooo traurig. Er war so ein freundlicher, toller Kollege. Der ganzen Familie, Angehörigen und den Freunden wie Dir, Julian – mein Beileid.“