Mit dieser geheimen Zutat wird Tomatensuppe besonders lecker

Tomatensuppe ist ein herrlicher Genuss im Sommer. Sobald die roten Früchte reif werden, kann man damit eine Suppe zaubern. Eine geheime Zutat macht diese sogar noch viel besser.

Tomatensuppe ist einfach total lecker und bietet sich besonders im Sommer an – vor allem dann, wenn hohe Temperaturen herrschen und man dadurch nicht ganz so viel Hunger hat. Ob zum Mittag, am Abend oder einfach zwischendurch – Tomatensuppe ist in jedem Fall köstlich.

Frische Tomaten sind für eine Suppe wichtig – sind die Früchte nämlich fad, wird es nichts mit der Suppe. Sobald das Gemüse reichlich Sonnenstrahlen abbekommen hat, beginnt die Tomatensaison und ist schließlich die perfekte Zeit für eine Suppe. Eine geheime Zutat kann der Tomatensuppe ein ganz besonderes Aroma und Würze verleihen.

Diese Geheimzutat macht Tomatensuppe besser

Die Tomatensuppe kann man besonders gut mit Pesto rosso verfeinern, wie merkur.de schreibt. Die enthaltenen Pinienkerne sorgen nämlich für eine einzigartige Cremigkeit. Wer Tomaten auf dem Wochenmarkt ergattert hat, kann es auch mit Pesto verde probieren. Basilikumblätter können eine würzige Note in die Tomatensuppe zaubern, welche auch für die grüne Farbe sorgen.

Diese Zutaten werden dafür benötigt

800 g frische, aromatische Tomaten

1 mittelgroße Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

etwas brauner Zucker

Pesto rosso oder Pesto verde

So bereitet man die Tomatensuppe zu