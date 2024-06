Lea Hoppenworth: So war das Coming-out der „Princess Charming“!

Die neue Staffel von „Princess Charming“ steht in den Startlöchern. 20 Single-Damen buhlen diesmal um das Herz von Lea Hoppenworth. Nun verrät die Beauty, wie ihr Coming-out war.

Schon bald startet die vierte Staffel der beliebten Kuppelshow – für die Damen geht es dieses Jahr nach Thailand. 20 Ladys kämpfen um das Herz von Lea Hoppenworth. Die 30-Jährige hat im Interview mit RTL verraten, weshalb sie die Traumfrau bei „Princess Charming“ sucht: „Warum nicht? Es ist eine absolut einmalige Erfahrung und ich mag neue – vielleicht auch etwas verrückte – Herausforderungen. Online Dating in Berlin ist außerdem nicht weniger nervenaufreibend.“

Auch über die Vorlieben bei Frauen plaudert sie einige Details aus. „Mir ist wichtig, dass die Person genau weiß, was sie will und eine klare Vorstellung vom Leben hat. Zudem darf sie auch gerne frech sein. Das fördert eine lebendige und dynamische Beziehung. Und ganz wichtig natürlich: emotionale Erreichbarkeit! Optisch neige ich zum femininen Typ. Ich mag dunkle Haare kombiniert mit hellen Augen. Ich lege auch viel Wert auf die Ausstrahlung, insbesondere auf strahlende Augen und eine offene Haltung“, sagt Lea Hoppenworth.

Sie sprach auch darüber, ob sie ein eifersüchtiger Mensch sei. „Gefühle der Eifersucht können immer auftauchen, aber ich arbeite daran, sie durch Kommunikation und Vertrauen in der Beziehung entweder zu überwinden – oder sie zu durchleben und danach zurück in die Liebe zu fallen“, erzählt Lea Hoppenworth bei RTL. Und wie bringt sie andere Frauen um den Verstand? „Mit gutem Parfüm und intensiven Gesprächen sowie mit meiner Love Language „Touch“. Außerdem mit charmanten Dad-Jokes und spontanen Roadtrips mit meinem VW Bus“, so die 30-Jährige.

So verlief das Coming-out von Lea Hoppenworth

Ihr Coming Out verlief ohne Probleme. „Ich hatte ein relativ problemloses Coming Out mit 17 oder 18 Jahren. In der Schulzeit habe ich meine Sexualität geheim gehalten. Mit meiner ersten Beziehung kam dann auch das Selbstbewusstsein für das Coming Out“, erzählt die neue „Princess Charming“.

Die neuen Folgen von „Princess Charming“ sind ab dem 3. Juli bei RTL+ verfügbar und werden ab 10. Juli bei VOX ausgestrahlt.