Nessiontour aka Vanessa Borck ist die neue „Princess Charming“

Romantik, große Emotionen und ein völlig neues Kapitel in ihrem Leben: In der 5. Staffel von „Princess Charming“ begibt sich Vanessa Borck (28), bekannt als „Nessiontour“, auf eine Reise voller Herzklopfen, Emotionen und romantischer Dates – mit der Hoffnung, ihre neue Traumfrau zu finden.

Die erfolgreiche RTL+ Original-Reality, die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert wurde, kehrt 2025 mit neuen Folgen zurück. Vor der traumhaften Kulisse Thailands trifft Vanessa auf eine Gruppe Singles.

Wer ist Vanessa Borck?

Vanessa Borck aus Berlin ist vielen bekannt als „Nessiontour“. Sie teilt mit ihrer Community auf Social Media Einblicke in ihr Leben als Person und Mutter. Jetzt ist Vanessa bereit für einen neuen Lebensabschnitt – und öffnet ihr Herz als neue „Princess Charming“.

„Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird. Wie flirtet man überhaupt richtig?“, fragt sich Vanessa: „Ich bin ein Herzensmensch, kein Kopfmensch. Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen. Außerdem liebe ich es, alles mit meiner Partnerin gemeinsam zu machen – 24/7.“

Zuletzt hatte Vanessa Borck kein Glück in der Liebe. „Ich will Frauen kennenlernen, die wirklich Interesse an mir haben, nicht an Reichweite“, sagt die 28-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Im September machte sie die Trennung von Noch-Ehefrau Ina öffentlich.

Ihr Kind bleibt die Priorität. „Ich habe nur unter einer Bedingung zugesagt: Dass meine Tochter während der Dreharbeiten dabei sein kann“, sagt Vanessa Borck. Deshalb kommt ihre Schwester mit, welche sich während den Dreharbeiten um ihre Tochter kümmert. Nun freut sie sich auf das TV-Abenteuer: „Es hat mich innerlich zerrissen, so viel geheim halten zu müssen. Jetzt kann ich es endlich laut sagen: Ich bin die neue Princess Charming!“