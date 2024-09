Ist er das wirklich? Aufregung um neues Video von Stefan Raab

Es wird wohl TV-Ereignis des Jahres: Das Comeback von Stefan Raab steht unmittelbar bevor! Der Entertainer wird gegen Regina Halmich in den Boxring steigen. Nun sorgt ein neues Video für Aufregung.

Der Entertainer war seit seinem letzten öffentlichen TV-Auftritt am 19. Dezember 2015 nur noch hinter den Kulissen aktiv. In acht Tagen boxt Entertainer Stefan Raab gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich und feiert damit sein TV-Comeback. Seit fünf Monaten trainiert die ehemalige „TV total“-Legende. Nun gibt es ein Lebenszeichen des Entertainers. Denn Stefan Raab hat ein neues Video hochgeladen – dieses sorgt für Rätselraten bei den Fans.

Am Freitagmorgen postete Stefan Raab ein Video bei Instagram, welches ihm bei Training zeigt. Mit kräftigen Schlägen hämmert er gegen den Boxsack, dabei stöhnt und schwitzt er. Plötzlich taucht eine weitere Person auf und spricht ihn an: „Mehr Energie bitte“, heißt es von der Frauenstimme. Es handelt sich dabei offenbar um Influencerin Pamela Reif.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stefan Raab (@therealstefanraab)

Stefan Raab bezeichnet sie als „Coach“ und antwortet: „Ich glaube, das hilft alles nichts. Ich glaube, ich rufe mal Pamela Reif an.“ Dann erklärt sie: „Stefan: Ich bin Pamela Reif.“ Sie macht klar, dass nur noch ein „Doktor“ helfen könne. Damit endet auch schon der kurze Clip. Die Queen of Fitness bringt den Entertainer offenbar in Topform.

Erscheinungsbild von Stefan Raab sorgt für Verwirrung

Für Verwundung bei den Usern dürfte vor allem das Erscheinungsbild von Stefan Raab sorgen. Dieser wirkt in dem Clip nämlich extrem übergewichtig. Der Entertainer könnte in dem Video einen sogenannten Fatsuit tragen – ein Anzug, welcher ihn dicker erscheinen lässt. Derzeit weiß keiner, wie es um seinen Fitnesszustand steht – das werden die Fans erst bei dem Boxkampf am 14. September sehen.

Am Montagmorgen (Stand 10 Uhr) hatte das Video 7730 Likes – darunter befinden sich unzählige Kommentare. Auch Pamela Reif lässt einen Kommentar da: „Er ist zwar schwer, aber sein Kampfgeist wiegt mehr.“ Seine Gegnerin Regina Halmich kündigte ebenfalls an, sich intensiv auf den Boxkampf vorzubereiten.