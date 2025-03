RTL-Geheimplan enthüllt: Darum tanzte Stefan Raab wirklich bei „Let’s Dance“ an

Stefan Raab hat schon zahlreiche TV-Formate bei RTL aufgemischt. Nun tanzte der Entertainer auch bei „Let’s Dance“ an. Ein Insider hat nun enthüllt, was wirklich hinter dem Auftritt steckt.

Seit dem Comeback von Stefan Raab ist er nicht nur in seiner eigenen Show zu sehen, sondern auch in weiteren Formaten des Senders – so stürmte der Entertainer beispielsweise während der Live-Sendung das Studio von „Punkt 12“. Nun war Stefan Raab auch bei „Let’s Dance“ zu sehen. In der Tanzshow übergab er nicht nur den Umschlag der Zuschauerstimmen, sondern legte auch noch einen Discofox auf das Parkett.

Laut Insider: Auftritte von Stefan Raab sind bei RTL geplant

Aber was sollen eigentlich die zahlreichen Auftritte in den RTL-Shows? Ein Insider hat dazu jetzt einige Details ausgeplaudert. Dieser behauptet nämlich, dass diese Auftritte keinesfalls spontan sind, sondern vom Sender geplant wurden, wie die Bild-Zeitung meldet. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Cross-Promo. Schon nach seinem Comeback hat Stefan Raab auf einer Pressekonferenz verlauten lassen: „Ich bin der neue RTL-Chef.“ Er soll überall Gesicht zeigen – und das macht er auch seit mehreren Monaten.

Das Blatt berichtet weiterhin, dass RTL bisher sehr zufrieden mit der Leistung von Stefan Raab sei. „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi erklärte zu seinem Auftritt bei „Let’s Dance“: „Ich finde das bisschen Cross-Promo völlig legitim. Stefan ist eine coole Socke – dem muss man auch nicht erklären, wie Show funktioniert. Ich fand es sehr cool, dass er da war.“ Bei seinem ehemaligen Sender ProSieben tourte Stefan Raab nicht durch andere Sendungen

Die Auftritte von Stefan Raab in den anderen RTL-Sendungen stoßen bei den Zuschauern auf gemischtes Interesse. Während die einen die Auftritte durchaus kreativ finden, kritisieren andere die Raab-Dominanz beim Sender. „Stefan Raab muss auch mit Ach und Krach gepusht werden, damit die die Kohle wieder reinholen“, schreibt ein Nutzer auf der Plattform X. Auch ein anderer User äußert Kritik: „Stefan Raab ist leider merklich gealtert. Nicht optisch, aber sein Verhalten ist irgendwie unangenehm. Wie Opas manchmal so sind.“