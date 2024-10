Eskalation im Nahen Osten: Überall Raketen! Iran greift Israel an

Es herrscht Alarm im ganzen Land! Die Situation im Nahen Osten eskaliert: Der Iran hat einen großflächigen Raketenangriff auf Israel gestartet. Das iranische Regime hat laut Medienberichten 180 Raketen abgefeuert.

Bei dem Angriff auf Israel sind nach iranischen Angaben auch erstmals Hyperschallraketen zum Einsatz gekommen. Ein Mensch sei laut Medienberichten ums Leben gekommen. Nach dem Raketenangriff auf Israel hat der Iran seinen Luftraum gesperrt. Bis Mittwoch seien alle Flüge gestrichen wurden.

An der Klagemauer in Jerusalem filmten Menschen die Geschosse, wie sie über sie hinwegflogen. Millionen Menschen suchten Schutz in Bunkern. Juden, Christen und Muslime versteckten sich vor den Geschossen des Iran. Das Regime begründete den Angriff mit der Tötung des Hisbollah-Terror-Chefs Hassan Nasrallah durch Israels Luftwaffe.

„Dieser Angriff wird Konsequenzen haben“

Israels Armeesprecher Daniel Hagari warnte den Iran: „Dieser Angriff wird Konsequenzen haben.“ Auch der israelische UN-Botschafter Danny Danon drohte dem Iran mit einem Gegenschlag. „Wie wir der internationalen Gemeinschaft bereits zuvor klargemacht haben, muss jeder Feind, der Israel angreift, mit einer harten Reaktion rechnen“, schrieb er beim Kurznachrichtendienst X.

„Irans legale, rationale und legitime Reaktion auf die Terroranschläge des zionistischen Regimes – die Angriffe auf iranische Staatsbürger und Interessen sowie die Verletzung der nationalen Souveränität der Islamischen Republik Iran – wurde ordnungsgemäß durchgeführt“, teilte die iranische UN-Vertretung in New York mit. Wenn Israel darauf reagieren sollte, folgt „eine vernichtende Reaktion“.