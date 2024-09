Erste Details zum Boxkampf: Raab-Comeback wird eine Mega-Show

Stefan Raab feiert ein gigantisches TV-Comeback! Bisher machte der Entertainer ein riesiges Geheimnis um die Mega-Show. Kurz vor dem Spektakel beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Der Boxkampf mit Regina Halmich wird eher zur Nebensache. Denn RTL plant eine epische Mega-Show. Zahlreiche Promis sind in der Arena in Düsseldorf am Start. So sind unter anderem die Box-Weltmeister Dariusz Michalczewski und Firat Arslan dabei, auch Twitch-Star „Knossi“ und Musiker Joey Kelly lassen sich blicken.

Einige Quellen plaudern kurz vor dem Fight die ersten Details aus. „Stefan lacht sich kaputt darüber, dass seine PR-Strategie so gut aufgegangen ist. Er wusste genau: Entweder sind die Zuschauer aus Nostalgie-Gründen neugierig auf die dritte Auflage des Kampfes gegen Regina, oder sie regen sich auf, dass heutzutage der Mann-Frau-Kampf nicht mehr zeitgemäß ist. Egal, wie man es sieht: Er ist Gesprächsthema“, sagt ein Produktionsmitarbeiter in der Bild-Zeitung.

Insider: „Raab wird ein großes Feuerwerk liefern“

Es wird viel Live-Musik geben. Stefan Raab wird neue Versionen seiner legendärsten Hits performen – auch Sido und Herbert Grönemeyer sollen dabei sein. Zudem kommt viel Pyro zum Einsatz. „Es wird vermutlich die größte Pyro-Show, die es in dieser Halle bisher gegeben hat“, sagt ein Brandschutz-Experte. Ein Insider sagt weiter der Bild: „Raab wird ein großes Feuerwerk liefern. Erst nach 22 Uhr wird dann der Box-Ring von der Decke gelassen. Der wird gar nicht von Anfang an in der Halle zu sehen sein. Dann wird etwas geboxt. Am Ende liefert Stefan den Cliffhanger für seine neue Show bei RTL, die ein Angriff auf ‚TV Total‘ sein wird.“

Elton moderiert die Sause, Kommentatoren-Legende Frank Buschmann hört man aus dem Off und Laura Wontorra steht mit Mikro im Ring. Frauke Ludowig führt nach dem Fight in einem „Exclusiv Spezial“ die Interviews. RTL wird mit dem „CLARK FINAL FIGHT“ offenbar eine Rekord-Quote einfahren.

RTL und RTL+ zeigen „DER CLARK FINAL FIGHT“ am Samstag um 20:15 Uhr.