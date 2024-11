Erste Details zur „Helene Fischer Show“ bekannt – darum wird die Show doppelt aufgezeichnet

Es ist einer der TV-Highlights zu Weihnachten: Auch in diesem Jahr zeigt das ZDF eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“. Nun sind erste Details bekannt.

Sie ist DIE Schlager-Queen in Deutschland – Helene Fischer. Zu Weihnachten präsentiert die Musikerin ihre Show im ZDF, welche immer wieder für grandiose Quoten sorgt. Und auch in diesem Jahr gibt es eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“, welche mit ihren spektakulären Bühnenshows und grandiosen Gesangseinlagen eine feste Instanz im Weihnachtsprogramm ist. Das Publikum erwartet ein Programm mit besonderer Musik, überraschenden Choreografien und Duetten, berührenden Momenten und einzigartigen Highlights, wie der Sender mitteilt.

Wann läuft die „Helene Fischer Show“ im TV?

Wie auch die vergangenen Jahre läuft die „Helene Fischer Show“ am 25. Dezember im Fernsehen. Ausgestrahlt wird die Sendung im ZDF. Und wenn man keine Zeit hat, ist das auch kein Problem: Nach der Ausstrahlung ist die Show in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Welche Gäste sind in der Show dabei?

Sowohl Helene Fischer als auch das ZDF halten bis kurz vor der Aufzeichnung geheim, welche Gäste dabei sein werden. Laut der Bild-Zeitung wird jedoch spekuliert, dass die Darsteller des Disney-Musicals „Hercules“ ein Teil der „Helene Fischer Show“ sein könnten. Denn das Musical wird eigentlich in Hamburg vorgeführt – ausgerechnet am 6. und 7. Dezember, wenn die ZDF-Show aufgezeichnet wird, sind keine Termine angesetzt. Laut dem ZDF sind auch diesmal wieder nationale sowie internationale Gäste in ihrer Sendung dabei.

Diese Gäste waren im Jahr 2023 dabei

Peter Maffay

Gossip (Band)

Nena

Loreen

Dave Stewart mit Vanessa Amorosi

Simple Minds (Band)

Shirin David

Emeli Sandé

Il Volo (Band)

Ben Zucker, Beatrice Egli und Melissa Naschenweng

Tom Beck

Tahnee Schaffarczyk

Claudia Koreck

Emma Kok (16) und Olivia Lynes

Twenty4Tim, Kristina Love, Tetje Mierendorf und Ricardo Greco

Darum wird die Show doppelt aufgezeichnet

Die „Helene Fischer Show“ wird am 6. und 7. Dezember aufgezeichnet. Warum eine doppelte Aufzeichnung? Ganz einfach: Sollte während der ersten Aufzeichnung etwas schieflaufen, kann auf das Material des zweiten Drehs zurückgegriffen werden. Damit ist garantiert, dass die Zuschauer eine makellose Show am ersten Weihnachtsfeiertag sehen werden. Ob mit Disney-Magie oder anderen Überraschungen – eines ist sicher: Helene Fischer wird ihren Fans ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen.