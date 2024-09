Eduardo Xol: TV-Star stirbt nach Messerattacke mit 58 Jahren!

Erschütternde Neuigkeiten aus der Entertainmentbranche: Der „Extreme Makeover: Home Edition“-Star Eduardo Xol ist im Alter von 58 Jahren nach einer Messerattacke verstorben.

Der Sänger habe am 10. September die Polizei gerufen und erklärte, dass er Hilfe brauche. Als die Beamten eintrafen, wurde Eduardo Xol mit mehreren Stichwunden aufgefunden. Daraufhin wurde er sofort in ein Krankenhaus gebracht, wie People berichtet. Wie die Gerichtsmedizin von Riverside County nun mitteilte, erlag Eduardo Xol im Alter von nur 58 Jahren seinen Verletzungen. Ein Verdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

„Wir sind untröstlich über den traurigen Verlust unseres geliebten Eduardo Xol. Als seine Familie wissen wir, dass seine Freundlichkeit das Leben von so vielen berührt hat“, erklärte seine Familie in einem Statement gegenüber TMZ. Weiter heißt es in der Erklärung: „Wir bitten darum, dass diese Freundlichkeit nun zurückgegeben wird, damit unsere Privatsphäre respektiert werden kann, während wir unsere Trauer verarbeiten. Anstelle von Blumen bitten wir darum, in Eduardos Namen an die Lupus Foundation of America zu spenden, da er so viel Zeit seines Lebens im Dienste anderer verbracht hat.“

Bekannt war er vor allem durch die TV-Show „Extreme Makeover: Home Edition“

Eduardo Xol war ein vielseitiger Künstler – als Designer, Fernsehpersönlichkeit und Musiker. Besonders bekannt wurde er durch seine Auftritte in der amerikanischen TV-Show „Extreme Makeover: Home Edition“. Als Design-Experte begeisterte er das Publikum mit seinen innovativen Ideen und kreativen Lösungen.

Eduardo Xol wurde am 19. Februar 1966 in Los Angeles (Kalifornien) geboren. Bereits als Teenager war er ein talentierter Musiker und trat im Alter von 13 Jahren auf. Eine große Leidenschaft hatte er für das Klavier und studierte am angesehenen Conservatory of Music der University of Southern California. Nach seinem Studium entschied sich Eduardo Xol für eine Karriere als Musiker und trat weltweit auf. Besonders in der lateinamerikanischen Musikszene machte er sich einen Namen und tourte durch die USA, Europa und Lateinamerika.

Der internationale Durchbruch gelang Eduardo Xol jedoch nicht als Musiker, sondern als Designer und TV-Star. In den frühen 2000er Jahren wurde er als Experte in die ABC-Show „Extreme Makeover: Home Edition“ eingeladen. Die Show, in der benachteiligten Familien in kurzer Zeit neue Häuser gebaut und renoviert wurden, war ein großer Erfolg.