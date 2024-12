Nach Krebs-Diagnose: Influencerin Lili Spada stirbt mit 42 Jahren

Lili Spada hat offenbar den Kampf gegen den Krebs verloren. Die brasilianische Influencerin ist im Alter von 42 Jahren verstorben. Dabei war erst im Sommer bekannt geworden, dass sie überhaupt erkrankt war.

Die 42-Jährige starb nur wenige Monate nachdem man bei ihr einen Tumor entdeckt hatte. Zuletzt hatte sich die Influencerin etwas zurückgezogen, um sich auf den Kampf gegen den Krebs zu konzentrieren. Nun die traurige Nachricht: Der Web-Star ist im Alter von 42 Jahren verstorben.

Lili Spada wurde nur 42 Jahre alt

Die genaue Todesursache wurde nicht bekanntgegeben – jedoch ist davon auszugehen, dass der Tod etwas mit der Krebs-Diagnose zu tun hat. „Lili war immer ein Licht für alle, die ihr folgten, und teilte ihre Geschichte mit Transparenz, Mut und Liebe“, heißt es in einer Nachricht an ihre Fans auf ihrem Instagram-Kanal. Und weiter: „Sie inspirierte Tausende von Menschen mit ihrer Stärke und Lebensfreude, selbst in den schwierigsten Zeiten.“

„Lili hinterlässt uns ein Vermächtnis der Liebe, des Mutes und der Unverwüstlichkeit, das uns für immer inspirieren wird. Möge ihr Andenken in unseren Herzen und in jedem Leben, das sie berührt hat, weiterleben“, lässt man in dem Statement verlauten. Weiter teilt man der Community mit: „Wir bitten Sie, in dieser Zeit der Trauer die Privatsphäre ihrer Familie und Freunde zu respektieren.“

Die Fans sind über die Todesnachricht fassungslos. „Lili war ein außergewöhnlicher Mensch, den wir sehr vermissen werden! Möge Gott alle Familienmitglieder, Kunden und Freunde trösten. Wir lieben dich, Lili. Wir werden uns im Himmel wiedersehen!“, schreibt ein User. „Ich kann es nicht glauben, mein Beileid an die ganze Familie“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Lili Spada hatte in den sozialen Netzwerken eine riesige Fangemeinde – allein bei Instagram verzeichnete die Influencerin eine knappe Million Fans. Sie beschäftigte sich vor allem mit plastische Chirurgie und kosmetische Verfahren. In ihren Videos geht es unter anderem um Fettabsaugungen, Hautstraffungen, Nasen-Operationen und Lidkorrekturen.