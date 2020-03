DSDS 2020: Das sind die Songs der ersten Live-Show!

Die Top 7-Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ treten ab Samstag in insgesamt vier Liveshows auf der großen ühne an. Alexander Klaws, der DSDS-Sieger der ersten Staffel und gefeierter Musical-Star, wird die Liveshows moderieren.

Ramon, Ricardo, Paulina, Joshua, Marcio, Chiara und Lydia haben es in die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Einer von den Kandidaten wird der neue Superstar – aber wer kann sich wirklich in den kommenden vier Wochen durchsetzen? In jeder Live-Show verlässt der- oder diejenige mit den wenigsten Stimmen die Sendung, bis im großen Live-Finale am 4. April 2020 die vier besten Sängerinnen und Sänger um den Sieg kämpfen.

Juroren haben mehr Einfluss

Erstmals gibt es eine neue Regel. Zwar entscheiden weiterhin die Zuschauer, wer in die nächste Runde einzieht – aber auch die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo haben Einfluss auf das Voting-Ergebnis. Denn jedes Jury-Mitglied hat eine „Goldene CD“ auf seinem Platz stehen, welche beim Einsatz je fünf Prozent Stimmanteil ausmacht. Das gilt jedoch nur für die ersten drei Live-Shows – im Finale entscheiden ausschließlich NUR die Zuschauer, wer die diesjährige Staffel gewinnen soll. Nun hat RTL auch die Songs der ersten Show bekanntgegeben – und diese könnten kaum unterschiedlicher sein, denn von Schlager bis Pop ist alles dabei.

Das sind die Songs in der ersten Live-Show

Ricardo Rodrigues (21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel, Schweiz: „There’s Nothing Holding Me Back“, Shawn Mendes

(21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel, Schweiz: „There’s Nothing Holding Me Back“, Shawn Mendes Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln: „Hundert Prozent“, Helene Fischer

(22) Studentin aus Köln: „Hundert Prozent“, Helene Fischer Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, Schweiz: „7 Years“, Lukas Graham

(25) Promoter aus Glarus, Schweiz: „7 Years“, Lukas Graham Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt: „In Your Eyes“, Robin Schulz feat. Alida

(18) Schülerin aus Frankfurt: „In Your Eyes“, Robin Schulz feat. Alida Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden: „Sex On Fire“, Kings Of Leon

(25) Kundenberater aus Holzminden: „Sex On Fire“, Kings Of Leon Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich: „Like A Prayer“, Madonna

(29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich: „Like A Prayer“, Madonna Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: „Mandy“ in der Version von Karel Gott

Die erste Live-Show von DSDS zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr.