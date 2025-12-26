Weihnachts-Essen: Sara Kulka hat Tütensuppe an Heiligabend gegessen

Saftiger Gänsebraten oder Wiener Würstchen: Beinahe jede Familie hat eine kulinarische Tradition zum Weihnachtsfest. Bei Sara Kulka fiel das Essen zu Heiligabend eher schlicht aus – die Reality-Bekanntheit hat unterm Baum eine Tütensuppe gegessen.

Ein aufwendiges Weihnachtsbuffet im Kreise der Liebsten – so sieht es bei den meisten Familien zu den Festtagen aus. Reality-Star Sara Kulka hat in diesem Jahr ein einsames Weihnachtsfest verbracht. Und auch der Speiseplan der 35-Jährigen sah etwas dürftig aus.

„Dieses Jahr werde ich mir einfach eine Tütensuppe machen“

„Eigentlich ist unser traditionelles Weihnachtsessen immer Piroggen, Eier, Salate und Rouladen, also ein Mix aus polnischem und deutschem Essen“, sagt Sara Kulka in einem Interview mit „TAG24“. „Doch dieses Jahr werde ich mir einfach eine Tütensuppe machen, da wir nicht als Familie feiern“, erzählt die 35-Jährige weiter. Den Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag verbrachte Sara Kulka ohne die Kinder. Denn die beiden Töchter Matilda und Annabell waren bei ihrem Papa, welcher von Sara Kulka getrennt lebt.

In einer Instagram-Story hat sich Sara Kulka mittlerweile auch zu Wort gemeldet: „Mir geht es ganz gut. Gestern Abend ging es mir wesentlich schlechter.“ Ganz einsam musste der Reality-Star das Weihnachtsfest aber nicht verbringen. Denn am zweiten Feiertag ging es zu Mama Goscha – und dort wurde polnisch aufgetischt. Ein kulinarisches Highlight in der Familie sind auch Oblaten, welche seit Jahren an Weihnachten dazugehören.

Sara Kulka hat eine schwierige Zeit hinter sich. Ihr Ex-Mann habe sie und die Kinder im Jahr 2024 vor die Tür gesetzt – die drei haben vorerst in einem Hotel gelebt. „Wir lebten zuerst im Hotel, ohne echtes Zuhause, ohne Familie, ohne Weihnachtsbaum“, berichtet die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin. Mittlerweile blickt Sara Kulka wieder optimistisch in die Zukunft – sie habe wieder eine Wohnung und die Geschenke liegen unter dem Weihnachtsbaum bereit.

„Ich bin nicht wählerisch, alles, was Geld bringt!“

Zuletzt war Sara Kulka in den Reality-Formaten „Villa der Versuchung“ und „Die Abrechnung“ zu sehen und feierte damit ihr kleines TV-Comeback. Im kommenden Jahr stehen mehrere Projekte an und wird für einige Formate vor der Kamera stehen. „Ich bin nicht wählerisch, alles, was Geld bringt!“, so die 35-Jährige.