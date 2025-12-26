Connect with us

    Stars

    Mike Heiter im Netz für tot erklärt – Leyla tobt vor Wut wegen Fake News

    Mike Heiter und Leyla Lahouar
    RTL / Julia Feldhagen

    Im Netz kursieren immer wieder Fake-Todesmeldungen von Promis. Eine solche News ist derzeit auch von Reality-Star Mike Heiter in Umlauf. Seine Freundin Leyla tobt deshalb vor Wut und zeigt sich fassungslos.

    Ob TV-Legende Günther Jauch, „Berlin – Tag & Nacht“-Star Lutz Schweigel oder „Hartz und herzlich“-Urgestein Dieter – zahlreiche Promis wurden im Netz bereits für tot erklärt. Es handelt sich dabei jedoch um Fake News und entspricht nicht der Wahrheit. Nun wird behauptet, dass Mike Heiter verstorben sei.

    „Wie kann man eigentlich so krank und gestört sein?“

    Mike Heiter sei bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen, heißt es in der Fake-Meldung. Leyla Heiter kann es kaum glauben und schäumt vor Wut. „Er lebt“, schreibt die 29-Jährige. Und weiter betont sie: „Ich bin auf 180! Wie kann man eigentlich so krank und gestört sein? Ist das jetzt ein neuer Trend, dass man plötzlich postet, dass Menschen gestorben sind, die kerngesund sind? Daran ist absolut nichts lustig. Und dadurch Aufmerksamkeit bekommen zu wollen, ist mehr als armselig.“

    Logo von "Bauer sucht Frau"
    Fake News verbreitet sich im Netz: "Bauer sucht Frau"-Kandidatin kurzerhand für tot erklärt

    Leyla Heiter betont: „Hört mal auf mit so einem Bullshit und sucht euch Hilfe! […] Ihr wisst gar nicht, was das in Menschen auslöst, die sowas sehen und das glauben.” Ihr eindeutiges Urteil lautet: „Einfach Hirnverbrannt seid ihr – mehr auch nicht! Ich habe gerade einen Stich im Herzen gespürt, obwohl er neben mir liegt.“

    Erst vor rund einer Woche hatte Umut Tekin mit einer solchen Falschmeldung zu kämpfen. Es wurde behauptet, dass der ehemalige „Sommerhaus“-Star ebenfalls bei einem Unfall ums Leben gekommen sei. Der Reality-Star fand ebenfalls deutliche Worte in den sozialen Netzwerken: „Ich hatte nie einen Unfall, und mir geht es gut. […] Bitte hört auf, solche Sachen zu posten, die nicht stimmen, das geht gar nicht.“

